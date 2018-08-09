Новые меры США угрожают блокадой «Северному потоку-2» и нефтяникам РФ

Новые меры США угрожают блокадой «Северному потоку-2» и нефтяникам РФ1
- 9.08.2018, 22:31
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Группа сенаторов США подготовила законопроект Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018.
Об этом пишет издание Коммерсантъ.
Документ содержит в себе риски как для строительства российских экспортных газопроводов, в том числе Северного потока-2, так и для новых инвестиций в сырьевые стартапы.
Как следует из документа, президент США Дональд Трамп должен ввести санкции в отношении лиц, которые будут инвестировать в зарубежные энергетические проекты, которые поддерживают российские госкомпании и окологосударственные (parastatal) российские образования.
Санкции будут применяться для проектов, стоимость которых превышает (в том числе по оценкам) $250 млн.
"Даже если на дату вступления закона в силу стоимость проекта ниже, но потом станет выше, инвесторов могут счесть нарушителями — в том числе и тех, кто инвестировал небольшую сумму", - отмечает партнер юрфирмы Quorus Евгений Жилин.
Издание отмечает, что механизмы для реализации этого положения проект предлагает заимствовать из CAATSA (О противодействии противникам США посредством санкций).
Также допускается арест платежей в адрес находящихся под санкциями лиц, их активов, введение запретов на долговое финансирование и заключение контрактов.
Кроме того, документ предусматривает усиление санкций в отношении нефтяного сектора. Запрет может быть распространен на любые добывающие проекты, тогда как ранее он касался шельфовых участков и сланцевых месторождений.
Одной из наиболее уязвимых сфер оказывается и поставка нефтяникам программного обеспечения. Ведь законопроект запрещает предоставлять товары, услуги и технологии, а также оказывать финансовую поддержу нефтекомпаниям из России.
Напомним, ранее США объявили, что в конце августа введут новые санкции против России, заявив, что Москва нарушила международное право, применив отравляющее вещество Новичок в британском Солсбери. Ограничения коснутся экспорта в Россию связанных с нацбезопасностью электронных устройств двойного назначения и их компонентов. Это привело к дальнейшему падению рубля.