БГУ попал в топ-50 вузов Евразии 3 1.09.2018, 8:11

Это единственный университет из Беларуси, который внесен в этот рейтинг.

Специализированное английское издание «Times Higher Education» (THE) опубликовало на своем официальном сайте рейтинг лучших высших учебных заведений евразийского региона, сообщает БелТА со ссылкой на сайт журнала.

Всего в топ зачислили полсотни вузов, среди них в рейтинге и Белгосуниверситет. Попасть в рейтинг могли учебные заведения из шестнадцати государств, но «подошли» только вузы из шести стран: Россия, Иран, Турция, Украина, Беларусь и Грузия.

Таким образом, учебные заведения Афганистана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана остались не у дел.

Из белорусских же вузов в топ-50 попал только БГУ, у него здесь сорок четвертое место. Тройку лидеров составляют российские вузы, а «золото» среди них досталось МГУ имени Ломоносова.

Интересно, что определяя лучших в евразийском регионе, редакция THE применяла такую же методу, как и для аналогичного рейтинга лучших университетов всего мира.