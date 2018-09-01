Летевший из Москвы в Сочи самолет выкатился за пределы полосы и загорелся 1 1.09.2018, 8:16

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Борт принадлежит авиакомпании Utair.

Пассажирский Boeing 737, летевший из Москвы в Сочи, при посадке в аэропорту города выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщают источник ТАСС в экстренных службах Краснодарского края и собеседник агентства «Интерфакс» в службах аэропорта. Произошла эвакуация пассажиров, всего на борту было 166 человек.

Инцидент произошел в 02:59 мск. «Самолет зацепился крылом и выкатился за взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание», — сообщил источник ТАСС, добавив, что тушение пожара продолжается. «Пламя сбили», — заметил он.

При этом, по информации собеседника «Интерфакса», после того, как Boeing выкатился за пределы полосы, он «преодолел по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла». В целом же экипажу, как заметил собеседник агентства, удалось посадить самолет только со второй попытки, передает РБК.

Борт, по данным телеканала РЕН-ТВ, принадлежит авиакомпании Utair. Эту информацию ТАСС затем подтвердили в пресс-службе авиаперевозчика. «Выехал самолет, да», — сказал представитель авиакомпании. Остальных подробностей и обстоятельств случившегося он не сообщил.

Как рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Степень тяжести полученных пассажирами ранений собеседник агентства не уточнил. Позже он сообщил, что четверо из шести пострадавших при возгорании самолета госпитализированы. Эту информацию «Интерфаксу» затем подтвердил информированный источник. ТАСС об этом позже сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Спустя несколько часов число пострадавших в результате случившегося увеличилось до 18, сообщили в Минздраве.

Проверку после инцидента в сочинском аэропорту уже начали в Южном следственном управлении на транспорте СКР. Информированный источник «Интерфакса» отмечает, что произошедшее могли спровоцировать сложные погодные условия — в Сочи прошел сильный ливень.

К 5:15 мск аэропорт Сочи в связи со случившимся приостановил отправку рейсов, сообщили ТАСС в справочной аэровокзала. «Вылетов на неопределенное время нет, прибытие должно быть», — сказали в аэропорту. Затем все рейсы были восстановлены.

Как рассказали впоследствии в пресс-службе Utair, самолет после посадки в Сочи не только выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, но и скатился в русло реки. В результате этого, по данным представителей авиаперевозчика, у лайнера разрушились стойки шасси и крыло, а также произошло возгорание левого двигателя.