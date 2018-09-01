В ночь на субботу милиция провела очередной «рейд» на Зыбицкой 12 1.09.2018, 8:23

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За распитие спиртных напитков на одной из центральных улиц Минска были задержаны 18 человек.

В ночь с 31 августа на 1 сентября милиция задерживала людей, распивающим спиртное вне баров и террас на улице Зыбицкой, а также на набережной реки Свислочь, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

В отношении 18 человек были составлены административные протоколы по статье 17.3 КоАП Беларуси. Она предполагает ответственно за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественном месте, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Санкцией по статье является штраф до 10 базовых величин. При повторном нарушении он может быть увеличен до 15 базовых.

Также суд может применить арест.

Сообщается, что после оформления протоколов все задержанные были отпущены.