«Бомба была заложена в лампу в кафе»: подробности ликвидации Захарченко 1.09.2018, 8:44

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Без помощи «своих» установить бомбу в «Сепаре» было практически невозможно.

Взрывное устройство, которое было приведено в действие в кафе «Сепар» в Донецке, в результате чего погиб глава «ДНР» Александр Захарченко, по предварительным данным, было заложено в люстру или торшер в помещении, сообщает газета Коммерсантъ со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, для того, чтобы устройство сработало, достаточно было позвонить по телефону. При этом предполагается, что в момент взрыва убийца главы «ДНР» находился рядом с кафе и видел, когда Захарченко приехал на место.

«Донецкие силовики ищут возможных пособников среди ближайшего окружения главы «ДНР», поскольку только там могли располагать точными данными о его перемещениях и планах. Само кафе, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны главы «ДНР», а учитывая, что в нем часто бывали высокопоставленные гости, тщательно охранялось. По данным силовиков, без помощи «своих» установить бомбу в «Сепаре» было практически невозможно», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Захарченко скончался в результате минно-взрывной травмы головы в больнице, куда его доставила его охрана. В кафе «Сепар» глава «ДНР», по информации собеседников издания, приехал, чтобы помянуть Иосифа Кобзона. С ним Захарченко был лично знаком.

31 августа в ресторане «Сепар» в оккупированном Донецке прогремел взрыв. В результате был убит главарь террористов «ДНР» Александр Захарченко. В результате взрыва погиб еще один человек, его имя не сообщается. Также ранения получили еще девять человек, среди которых «глава минфина» псевдореспублики Александр Тимофеев и руководитель молодежной организации «Оплот Донбасса», подчиненной группировке «ДНР», Наталья Волкова.

Как передают российские СМИ, похороны главаря донецких боевиков Александра Захарченко состоятся 2 сентября.

На место Захарченко временно назначен так называемый «вице-премьер» Дмитрий Трапезников.

На оккупированной территории Донецкой области объявили план «Перехват», российско-оккупационные войска подняты по тревоге в связи с убийством Захарченко.

Контролируемые Россией боевики задерживают людей на улицах Донецка. Как сообщается, аресты проходят по всему городу, уже известно о восьми задержанных.