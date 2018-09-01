Зачем Coca-Cola покупает Costa Coffee за $5 миллиардов? 1 1.09.2018, 9:11

Компания выходит на рынок горячих напитков.

Когда братья Коста переехали из Пармы в Лондон в середине прошлого века, британцы повально пили чай. Итальянцы так страдали без хорошего кофе, что взяли дело в свои руки.

К 1995 году у Costa было уже 40 кофеен. Серджио Коста продал их за 20 млн фунтов и уехал в Монте-Карло. Новый хозяин - Whitbread - увеличил число кофеен в 100 раз, сделал сеть второй в мире после Starbucks и теперь продает ее Coca-Cola более чем за 5 млрд долларов.

Но зачем крупнейшему в мире производителю напитков - от "Кока-Кола" и "Бонаквы" до "Швепса" и сока "Добрый" - потребовались кофейни?

Некоторые любят погорячее

Coca-Cola продает 4 тысячи наименований напитков под 500 брендами в 200 странах. Каждый день мир выпивает почти 2 млрд порций ее продукции.

Но они все холодные.

"Кофе поможет нам выйти на рынок горячих напитков", - объяснил покупку гендиректор Coca-Cola Джеймс Куинси.

"Кофе - это большой бизнес с массой разрозненных форматов. И на рынке напитков кофе - один из лидеров роста, продажи растут по 6% в год. Поэтому для Coca-Cola сейчас как никогда важно сделать серьезные и значительные вложения в этой области".

Продавец - британский гостинично-ресторанный конгломерат Whitbread - изначально собирался выделить кофейни в отдельную компанию и продать на бирже, но решил, что прямая сделка с Coca-Cola выгоднее.

"У Coca-Cola не было кофе. Они хотят добавить его в линейку своих продуктов", - сказала Би-би-си глава Whitbread Алисон Бриттен.

Почему Costa?

Из лондонской кофейни братьев Серджио и Бруно Коста сеть за 40 лет разрослась до 4 тысяч кофеен в трех десятках стран Европы, Азии и Африки.

Более половины - в Великобритании, где среди сетевых кофеен Costa Coffee нет равных.

Британцы скорее известны чаепитием, но нация давно распробовала кофе и выпивает почти 100 млн порций в день. Это пока меньше, чем 165 млн ежедневных чашек чая, но траты на кофе - 6,3 млрд фунтов в год - в 4 раза превышают расходы на чай.

Популярность Costa отчасти объясняется тем, что тихая кофейня стала для британцев, особенно женщин, альтернативой шумному пабу. А готовность открывать кофейни на окраинах и в спальных районах позволила Costa обойти Starbucks, предпочитающий центральные торговые улицы.

Starbucks доминирует в Америке, где Costa вообще не представлена, и экспансия через Атлантику выглядит очевидным вариантом развития Costa после перехода под крыло Coca-Cola.