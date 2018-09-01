Кредитная пирамида может рухнуть 2 1.09.2018, 9:21

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Белорусы влезают в долги.

Задолженность населения перед банками в июле побила очередной рекорд, превысив 5 миллиардов долларов. Евразийский фонд и Национальный банк еще в начале года предупреждали об опасностях кредитного бума. Почему он происходит и к чему готовиться белорусам?

Купить сейчас, одолжив, в расчете на рост доходов в будущем. Количество белорусов, которые берут на вооружение такую схему потребления, резко увеличивается уже второй год подряд.

Бум потребительского кредитования начался в прошлом году, когда Национальный банк начал снижать ставку рефинансирования. В результате средняя ставка по кредитам для физических лиц снизилась вдвое: с без малого 20% годовых в начале прошлого года до неполных 10 в этом году - за кредиты сроком менее 12 месяцев. Белорусы, в свою очередь, набрали кредитов на 10 миллиардов рублей. Это - на треть больше, чем год назад, передает «Белсат».

Чтобы удовлетворить кредитные аппетиты населения, банки вынуждены вовлекать больше ресурсов. Поэтому в последние месяцы мы видим, что ставки по депозитам растут - чтобы вовлечь средства населения. А ставки по кредитам, наоборот, продолжают падать, чтобы побудить людей больше занимать. Кредитный бум положительно влияет на строительство, продажи автомобилей и другие сегменты потребительского рынка.

«Есть какой-то позитив - продвигаются отдельные белорусские производители. Но, с другой стороны, следует понимать, что на этом фоне где-то даже немного быстрее растет спрос на импортные товары», - объясняет аналитик Businessforecast.by Александр Муха.

Кредитная задолженность белорусских домашних хозяйств в настоящее время составляет около 10% от ВВП. Это - вдвое меньше, чем в России, а в некоторых развитых странах этот показатель превышает объем экономики. Но специалисты предупреждают: в отличие от Дании или Швейцарии, где закредитованность населения в 12 раз превышает белорусскую, стабильность доходов наших соотечественников - значительно ниже, чем в указанных европейских странах. Это значит, что риск того, что, в результате нового кризиса, белорус потеряет способность выплачивать ссуду банку - значительно выше. А финансы белорусских банков - и так в зоне риска через займы, которые им не возвращают предприятия.

«Достаточно стремительный рост потребительского кредитования несет в себе определенные риски. Прежде всего есть риск, что население может переоценить свои возможности в плане будущего погашения банковских кредитов», - оберегает Александр Муха.

Пока Национальный банк выражает намерение продолжать снижать ставку рефинансирования, а, значит, для белорусов, которые взяли кредиты и привязаны к ней, общая сумма, которую они должны вернуть, будет уменьшаться. Власти собираются повышать и минимальную зарплату, поэтому непосредственной опасности того, что кредитная пирамида рухнула сейчас - пока нет. Но опрошенные специалисты предупреждают: все это может резко измениться, например, через год, когда упадет цена на нефть и, соответственно, уменьшится российский спрос на белорусские товары.

Предприятия тогда резко сократят выплаты по своим кредитам, а власти, чтобы спасти банки, могут быть вынуждены напечатать рублей, девальвировав их к доллару, и повысить ставку рефинансирования - чтобы обуздать инфляцию. В результате белорус, который сегодня взял кредит на привлекательных условиях, может столкнуться с гораздо большими выплатами по кредиту при значительно меньшем заработке.