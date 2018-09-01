Из-за смерти Захарченко в школах Донецка отменили День знаний 1.09.2018, 9:39

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В оккупированном Донецке объявили траур.

В Донецке из-за убийства главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко отметили торжественные мероприятия к 1 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Торжественные мероприятия к 1 сентября в Донецке отменены. Обещают, что перенесут на понедельник. В городе усиленный контроль", – написал он.

По данным представителя омбудсмена, из Донецка никого не выпускают. Боевики обещают открыть выезд завтра. Подконтрольное боевикам издание "ДАН" сообщило, что в городе объявлен траур.

Занятия в школах начнутся 4 сентября.

Около 17.00 31 августа в ресторане "Сепар" в центре Донецка сработало взрывное устройство. Погиб главарь группировки "ДНР" Захарченко. Служба безопасности Украины подтвердила смерть Захарченко. "Мы считаем это результатом междоусобных войн", – сказала спикер ведомства Елена Гитлянская.

СМИ отмечали, что лидер боевиков пришел в ресторан на поминки по скончавшемуся 30 августа российскому артисту Иосифу Кобзону. Источники "Интерфакса" сообщили, что в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых подозревают в покушении на главаря "ДНР". Соболезнования в связи с гибелью Захарченко высказал президент РФ Владимир Путин.