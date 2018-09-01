Дмитрий Тымчук: Убийство Захарченко было выгодно только одной стороне 1.09.2018, 9:57

Дмитрий Тымчук

Убийство главаря ДНР Александра Захарченко могло быть выгодно российским спецслужбам.

Во-первых, Захарченко и его команда создали в ДНР свои схемы, которые были направлены исключительно на дерибан всех финансовых потоков в "республике". Во-вторых, убийство может быть связано с политическими "выборами", которые в ДНР были запланированы на осень этого года. Вместе с тем, убийство Захарченко никак не скажется на развитии вооруженного конфликта между Украиной и пророссийскими боевиками. Такое мнение высказал "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

- Что касается главного формата, за который цепляются как Запад, так и Россия, то на нем устранение Захарченко никак не скажется по одной простой причине – Захарченко не являлся членом минской группы, его подписи не стоят под Минскими соглашениями (как "руководителя" ДНР).

На самом деле это то, о чем мы говорили еще в сентябре прошлого года. Тогда мы сообщали, что готовится смена и Захарченко, и Плотницкого. В ЛНР это быстрее произошло, а в ДНР – позже. В этом я ничего странного и экстраординарного не вижу. Другое дело - что смена "власти" происходит таким вот образом.

Мотивы убийства

Товарищи создали свои схемы, которые вроде бы были под протекторатом Кремля и кремлевских спецслужб, но были направлены исключительно на дерибан той же помощи из России и так далее. Понятное, что рано или поздно эта история должна была закончиться.

Сейчас мы пытаемся понять детали произошедшего. По нашей версии, наиболее приемлемым вариантом для Захарченко был его отзыв в Россию. То есть его должны были поставить перед фактом, что он уже не главарь ДНР и оставить в статусе почетного пенсионера, типа того же Януковича. Это было бы абсолютно логичным.

Причастны ли к убийству украинские спецслужбы? У меня нет абсолютно никакой информации по этому поводу. Сейчас мы озадачили свою сеть по всем направлениям и пытаемся собрать хоть какую-то информацию.

Для Украины убийство Захарченко никак не скажется на мирном диалоге вокруг решения проблем Донбасса, потому что на его место придет другой.

Руки российских спецслужб

Мы знаем сферы ответственности СВР (Службы внешней разведки), ГРУ (Главное разведывательное управление), ФСБ (Федеральная служба безопасности). Они очень сильно начали пересекаться на оккупированной территории Донбасса. И речь идет о довольно-таки серьезных суммах, начиная от контрабанды, вывоза металла, угля на территорию РФ, и заканчивая дерибаном денег из различных фондов российского бюджета. Помимо финансовой стороны были вопросы по поводу кадров, то есть распределения людей на должности в "республике". По этому вопросу были довольно серьезные терки.

То есть для российских спецслужб убийство Захарченко имело смысл. Но я и представить себе не мог, что смена главаря ДНР будет происходить таким вот образом. Повторюсь, сейчас очень мало информации, чтобы делать какие-то выводы.

Возвращаясь к теме, что это могла быть спецоперация российских спецслужб, я не исключаю, что убийство связано с политическими "выборами", которые в ДНР были запланированы на осень этого года. Захарченко выстроил под себя довольно таки мощную структуру, включая местные "органы власти" в ДНР, назначал нужных ему кандидатов на определенные должности. То есть даже если были бы проведены эти выборы, ничего бы не поменялось. Захарченко остался бы при "власти", вся его команда продолжала бы контролировать ситуацию в ДНР. Не исключено, что в этом причина его физического устранения.

Что изменится в ДНР

При этом, с убийством Захарченко ничего не изменится в ДНР. Разве в ЛНР после устранения Плотницкого что-то изменилось? Все то же самое. Главари этих "республик" – это люди, которые действуют по указке Кремля. И кто там будет у "власти" – Пупкин, Сидоров, Пасечник или Захарченко – это не играет большой роли в глобальном смысле.

И это событие никак не скажется на развитии вооруженного конфликта между Украиной и пророссийскими боевиками. Если бы Россия была готова проводить широкомасштабные операции на Донбассе, она бы и раньше нашла 1000 и один повод для этого. А на данный момент Путину нет смысла проводить наступательную операцию.

Да, сейчас на оккупированной территории и в России включат пропагандистскую машину, чтобы обвинять Украину в убийстве Захарченко. Но местное население хорошо понимает, что основные конфликты, которые случаются в этих квази-республиках, вызваны внутренними разборками. И только небольшая часть населения оккупированных территорий может повестись на такие вещи, чтобы уничтожение консолидировало кого-то в ДНР.

И важно отметить, что россияне очень четко контролируют ситуацию на оккупированной территории в плане социологии и изучения общественного мнения. Они прекрасно понимают, как местное население воспринимает те или иные проблемы. Поэтому в Кремле не надеются, что сейчас народ массово консолидируется на фоне убийства. В Кремле такие вещи однозначно понимают и просчитывают.