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Ирак закрыл небо для военного самолета РФ

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  • 1.09.2018, 10:19
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Российский самолет летел в Сирию.

Ирак отказал в доступе в свое воздушное пространство российскому военному самолету Ту-154М, который летел в Сирию. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Al-Masdar.

Самолет следовал из Москвы в сирийскую провинцию Латакия, однако Багдад не пропустил судно в воздушное пространство страны.

Сообщается, что между Сирией и Ираком существует соглашение, которое позволяет авиации стран использовать воздушное пространство друг друга для борьбы с боевиками "Исламского государства".

Причины недопуска ВВС РФ не указаны, но как отмечает Al-Masdar, российский реактивный самолет, скорее всего, будет перевозить войска на авиабазу Хмеймим в районе города Джаблех.

28 августа сообщалось, что российский Военно-морской флот вывел в Средиземное море самую мощную группировку боевых кораблей с начала вмешательства РФ в войну в Сирии.


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