Какую работу может найти белорус за границей без знания языка? 5 1.09.2018, 10:34

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Откровения и рекомендации рекрутера польской фирмы.

Белоруска, которая работала в Польше менеджером по кадрам, рассказала «Вечернему Бобруйску» о том, из каких стран чаще всего едут в Польшу на заработки, по каким специальностям можно трудоустроиться там без знания польского языка и чего ни в коем случае не стоит делать во избежание неприятностей.

Напомним, вчера мы писали о заработках в Польше с точки зрения работника. А сегодня расскажем о взгляде с другой стороны – со стороны польских работодателей.

Белоруска Полина Багнюк из Бреста несколько лет работала менеджером отдела кадров в одной из строительных фирм в Кракове. В ее отделе было семь рекрутеров, которые помогали искать работников в разных странах.

– В основном кандидатов подбирали в Интернете: давали объявления о вакансиях строительного профиля и изучали резюме. Например, у нас разнарядка: найти на объект 20 электриков с таким-то опытом работы и соответствующими допусками. Мы отбираем подходящих, связываемся с ними. Из пятидесяти человек может приехать один.

«Белорусы боятся, что их здесь продадут в рабство»

– Чаще всего на работу в Польшу приезжают украинцы. Реже – россияне, белорусы, представители других стран, – рассказывает Полина. – Белорусы чрезмерно осторожные, многие думают, что у них здесь отберут паспорт и продадут в рабство, расчленят. Нет, здесь все очень строго. Что может случиться? Если ты никому не давал денег (а их при официальном трудоустройстве никто не может потребовать), то на деньги тебя не кинут. Если вдруг с паспортом возникли проблемы, ты просто идешь в белорусское консульство, заявляешь об утере и по временному паспорту возвращаешься домой. Попасть в рабство адекватному человеку здесь сложно.

Полина отмечает, как в ситуации поиска работы проявляется национальный менталитет:

– Белорус десять раз напишет, попросит выслать фото комнаты, где он будет жить. Да еще жена спросит: «А моего Гришку там кормить будут?». Украинцы гораздо решительнее. Им сегодня позвонил, завтра они здесь. Некоторые приезжают без денег совсем, решают проблемы на месте. Да еще условия свои ставят: «Готов работать за 20 евро в час». Я говорю: «Извините, за 20 евро в час я бы сама пошла кирпичи кидать».

«Европейцы не хотят работать за такую зарплату»

– Почему в Польше востребованы кадры с СНГ? Потому что сами европейцы не хотят работать на этих должностях за такие деньги. Безработных поляков тоже хватает, но они предпочитают уезжать в Германию, например. Раньше многие ездили в Британию. Средняя зарплата для неквалифицированных специалистов в Польше – 12 злотых (примерно 6,5 бел. рублей) в час. Зарплата за месяц начинается от 500 долларов, а дальше все зависит от человека – его способностей, трудолюбия, квалификации, целеустремленности и так далее. Если стараться, то 1000 долларов в месяц можно зарабатывать.

«Многие специальности не требуют знания языка»

– Какую работу может найти в Польше белорус без знания польского языка? Да всякую, это миф, что здесь ждут только строителей. На самом деле, многие специальности не требуют совершенного знания языка. Например швеи, официанты, кухонные работники, водители, парикмахеры, специалисты по маникюру и прочие. И даже в IT-сфере. Некоторые мои знакомые работают программистами в Польше по 6-8 лет, но так толком и не знают польского. Здесь много украинских, российских фирм, их руководители в основном набирают в штат своих соотечественников.

Рекомендации от рекрутера

– Если вам говорят, что нужно сразу уплатить за трудоустройство или еще что-то, это должно насторожить. Ладно, если 40 злотых на какие-то мелочи. Но если вам говорят заплатить за приглашение на работу 70-100 евро, то ноги в руки и бегом с этой компании. Приглашение бесплатное. Другое дело, что работодатель может потребовать оплату за жилье, 100-150 злотых – это нормально. Скажем, я плачу за съемную квартиру в Кракове 500 долларов.

– Заблаговременно проверьте, все ли в порядке с паспортом, чтобы в последний момент в спешке не пришлось решать проблемы или отказываться от работы. Также не забудьте взять документы, подтверждающие соответствующую квалификацию, опыт работы и т. д.

– Заранее уточняйте у агента все нюансы: будут ли подвозить на работу, какие жилищные условия и так далее, чтобы потом не было неприятных «сюрпризов». Обязательно предупреждайте агента о своем приезде после получения рабочей визы. Был у нас кадр: звонит с вокзала в Кракове: «Здрасьте, я здесь». Да еще с женой и ребенком. А для него еще нет ни жилья, ни работы.

– Когда подписываете договор о приеме на работу, обязательно внимательно его изучите. Там может быть, к примеру, такой пункт: если ты не отработал три месяца и без предупреждения ушел с работы, ты должен вернуть предприятию деньги за медобследование, проживание, транспорт и так далее. В целом, даже если договор заключен на год, его можно расторгнуть, но необходимо за месяц сообщить, что ты уходишь.

Чего не стоит делать в Польше?

– Здесь нельзя нарываться на кого-то, драться. В лучшем случае за это грозит большой штраф, в худшем – депортация.

– Не дай бог вас здесь уличат в расизме! В Польше очень много афроамериканцев, китайцев, представителей других национальностей. Ни в коем случае никого нельзя оскорбить, потому что за это получишь очень большой штраф;

– Не стоит рисковать и ездить в транспорте бесплатно. Штраф за это 30 долларов. Контролеры в транспорте ходят без опознавательных знаков и появляются внезапно;

– Никому не советую здесь пить спиртное: работодатель не будет этого терпеть. У нас был один клиент из Беларуси, который вышел вечером в магазин и пропал на сутки. Потом позвонил и попросил забрать: сидел около отеля грязный, с перепоя, без денег. Дали еще один шанс, через неделю нашли его пьяным под забором. Его тут же отправили домой, не заплатив ничего.