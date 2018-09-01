Кажется, кто-то считать не умеет. Или просто лжет 6 1.09.2018, 10:45

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От цифр, которые называл Путин, заявляя о повышении пенсионного возраста, волосы дыбом встают.

Силуанов оценил предложения Путина в 0,5 трлн руб. И пообещал изыскать эти средства в бюджете...

Сильно напрягаться ему не придется. Профицит федерального бюджета за 7 месяцев этого года 1,4 трлн руб. А вместе со спрятанным профицитом — 3,8 трлн руб, пишет Телеграм-канал Серпом По.

Правда, вслед за ним выступила Голикова и назвала совсем другие цифры. Если оставить в стороне расходы 2029-2034 годов, то на ближайшие 6 лет это 0,8 трлн руб.

Удивительное расхождение в цифрах, больше чем в 1,5 раза…

Как там говорил Путин? «Все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны». А вот именно его предложения правительство как-то не удосужилось «тщательно изучить и просчитать»...

И вообще, где все эти «тщательные подсчеты»? Почему их так и не предъявили обществу? Согласитесь было бы полезно их обсудить… А может их и нет вообще? Все «от балды» и «на коленке»?

А пока от цифр, которые называет президент волосы дыбом встают.

Он делит синее на круглое, экономические категории на демографические, используя двойной счет в свою пользу. И у него получаются уникальные цифры: «Смотрите, ещё в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7:1. А в 2019-м оно составит уже 1,2:1. То есть практически 1:1»

Ну нельзя же так… Это — лживая статистика.

Когда президент говорит, что у нас самая низкая безработица, он в число работающих зачисляет и работающих пенсионеров, и самозанятых. А тут для обоснования повышения пенсионного возраста:

— раз! — и самозанятых просто исключает из числа занятых,

— два! — и работающих пенсионеров зачисляет не в работающие, а в пенсионеры.

Отсюда и эти фантастические цифры, которые он еще и очень вольно округляет: «1,2:1, т.е. практически 1:1».

Для любого честного экономиста это все настолько шито белыми нитками, что даже неприлично. А президент пользуется этими статфокусами, причем, похоже, даже не отдавая себе отчета, насколько это фальшиво…

Вот честные цифры, г-н президент, для 2018 года:

Демография:

45 чел. в возрасте старше трудоспособного к 100 трудоспособным.

Никакого 1:1. Тут 2,2:1.

Экономика:

Численность населения страны с 2000 года немного падает, зато его занятость быстро растет: с 63,5 млн чел в 2000 до 72,1 млн чел в 2016.

Прирост занятых без малого 9 млн чел.

А прирост пенсионеров (вкл.работающих) — только 7,5 млн чел.

Это все — официальные данные Росстата.

Нет в экономике страны никакого «демографического удара», «серьезных демографических проблем» и т. п. Они вполне эффективно решаются экономическими методами.

И нечего выдумывать абсурдные цифры типа «практически 1:1» и рассказывать о «тяжелейших демографических потерях» 90-х годов.. Все нормально у нас с трудовыми ресурсами.

Другое дело, что правительство не может настроить экономику на рост, остановить неэффективные расходы и коррупцию. И тяжелый труд людей пропадает зря… Вот с чем надо бороться.

А вот расчеты Райфайзенбанка. Тут цифры вдвое меньше, чем назвала Голикова.

Как можно принимать хоть какие-то ответственные решения, когда даже близко не договорились, что сколько стоит…