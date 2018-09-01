Трогательная история о детеныше носорога покорила мир 1.09.2018, 10:55

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Фото: SWNS

Животное пыталось спасти свою мать от браконьеров.

В Национальном парке Крюгера (Южная Африка) спасли детеныша носорога, который получил серьезные травмы, когда пытался спасти свою мать от браконьеров.

К сожалению, малышу не удалось сделать этого — рейнджеры нашли его рядом с телом взрослой самки, которую убили ради ее рога, пишет Metro.

Спасенный носорог в сафари-парке

Фото: SWNS

Судя по травмам детеныша носорога, его рубили мачете, когда он атаковал преступников, пытаясь отогнать их от мамы. Кроме того, "черные" охотники выстрелили в него дротиком с транквилизатором. По словам спасителей животного, оно осталось живым только благодаря тому, что еще слишком маленькое и его рог, являющийся трофеем для браконьеров, еще не вырос.

Сразу после обнаружения малыша его доставили в приют для носорогов, где немедленно накормили и напоили, а также начали лечение. Спустя три месяца его раны постепенно заживают, однако маленький носорог продолжает звать свою погибшую маму душераздирающим криком (в дикой природе малыши не разлучаются с ней до трех лет).

Спасенный носорог в сафари-парке

Фото: SWNS

За отвагу, проявленную при попытке спасти мать, детеныша назвали Артур Храбрый. Сейчас он живет в специальном реабилитационном центре South Lakes Safari в Далтоне (британское графство Ланкашир) и даже успел обзавестись другом — осиротевшей самкой носорога по имени Саммер, которая является его ровесницей.