Трогательная история о детеныше носорога покорила мир
- 1.09.2018, 10:55
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Животное пыталось спасти свою мать от браконьеров.
В Национальном парке Крюгера (Южная Африка) спасли детеныша носорога, который получил серьезные травмы, когда пытался спасти свою мать от браконьеров.
К сожалению, малышу не удалось сделать этого — рейнджеры нашли его рядом с телом взрослой самки, которую убили ради ее рога, пишет Metro.
Судя по травмам детеныша носорога, его рубили мачете, когда он атаковал преступников, пытаясь отогнать их от мамы. Кроме того, "черные" охотники выстрелили в него дротиком с транквилизатором. По словам спасителей животного, оно осталось живым только благодаря тому, что еще слишком маленькое и его рог, являющийся трофеем для браконьеров, еще не вырос.
Сразу после обнаружения малыша его доставили в приют для носорогов, где немедленно накормили и напоили, а также начали лечение. Спустя три месяца его раны постепенно заживают, однако маленький носорог продолжает звать свою погибшую маму душераздирающим криком (в дикой природе малыши не разлучаются с ней до трех лет).
За отвагу, проявленную при попытке спасти мать, детеныша назвали Артур Храбрый. Сейчас он живет в специальном реабилитационном центре South Lakes Safari в Далтоне (британское графство Ланкашир) и даже успел обзавестись другом — осиротевшей самкой носорога по имени Саммер, которая является его ровесницей.