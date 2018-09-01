На Слонимщине перерисовали соломенных Лукашенко и Качанову 18 1.09.2018, 11:05

5,304

Фото: gs.by

Трехметровые соломенные фигуры — Дед и Бабка — стоят на въезде в агрогородок Жировичи Слонимского района.

Композиции на полях стали своеобразным символом праздника тружеников села. Уже по доброй традиции их устанавливают вдоль трассы В лицах установленных фигур возле Жировичей многие разглядели знакомые черты Александра Лукашенко и руководителя его администрации Натальи Кочановой.

Когда корреспонденты «Газеты Слонимской» подъехали на место, для того чтобы спросить у проезжающих возле фигур, действительно ли они напоминают им известных людей, художник уже менял образы соломенных скульптур — дорисовывал бороду Деду.

Один из присутствующих (не представился) пояснил журналистам, что работа ещё не закончена и желательно, чтобы журналисты засняли тогда, когда всё будет сделано.

Фото: gs.by

— Нам ещё волосы прицепить надо, тогда будет всё готово, — поясняли работники.

— А кто придумал такие образы, кто делал, кто устанавливал? — задали вопрос журналисты.

— Это народное творчество, такие фигуры из соломы теперь каждый год устанавливают к Дожинкам, практически каждое хозяйство или предприятие. Эти образы рисовал местный житель Вячеслав Копытко, он художником работал в колледже, — поддержали разговор те, кто приводил соломенные образы в порядок.

Зинаида Отока, работница Жировичского колледжа, шила для фигур одежду — юбку, платок, штаны. По словам женщины, на всё пошло более десяти метров разной ткани.

Корреспонденты «ГС» поинтересовались у художника, зачем он переделывает образ и правда ли, что кто-то подметил сходство Деда с Лукашенко.

— Не знаю, мне не похож! Вот кто-то один ляпнул — теперь всё переделывай, — отметил мужчина.