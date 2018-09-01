закрыть
1 сентября 2018, суббота, 13:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Беларуси подорожали услуги связи

  • 1.09.2018, 11:15
  • 1,299

Стоимость услуг связи поднимают операторы МТС и Velcom.

Так, МТС сообщил о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи до 2,9%. Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений.

Velcom также увеличит размер абонентских плат, единовременных взносов, стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Беларуси, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физ- и юрлиц не более чем на 2,9%.

"Белтелеком" с 1 сентября повысит стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.


популярное за неделю

Мнение

По сторонам не смотреть, улыбаться!
По сторонам не смотреть, улыбаться! Ирина Халип
Сюзерэн і вассал
Сюзерэн і вассал Сяргей Законнікаў
Серьезная угроза власти Лукашенко
Серьезная угроза власти Лукашенко Валерий Карбалевич
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу Владимир Халип