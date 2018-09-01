Окружение Захарченко пытается сбежать с территории «ДНР» 1.09.2018, 11:24

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Донецк взят в кольцо военной техникой.

Наемники российско-оккупационных войск не разрешают гражданам покидать территорию отдельных районов Донецкой области (ОРДО) после убийства главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко.

Как передает Цензор.нет, об этом по состоянию на утро субботы, 1 сентября, сообщает в Facebook представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Всю ночь провёл на линии разграничения, был в Марьинке, Красногоровке, Майорске.

Боевые действия активно не велись этой ночью, в Марьинке только слышал автоматные и пулеметные очереди.

КПВВ "Майорское" работает только на въезд в "ДНР". КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" со стороны "ДНР" - въезд и выезд закрыты. Из "ДНР" людей не выпускают ни в РФ, ни в ОРЛО. (…) Ближайшее окружение Захарченко пытается сбежать с территории "ДНР". Переодеваются в гражданское и пытаются скрыться", - написал Лисянский.

По его данным, ночью были осуществлены аресты минимум двух человек.

Кроме того, как подчеркнул представитель украинского омбудсмена, Донецк взят в кольцо военной техникой, "все военизированные подразделения НВФ приведены в боевую готовность". "Такая обстановка, по информации источников в НВФ "ДНР", продлится 3 дня", - уточнил он.

Ранее, в пятницу 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар", в результате один человек погиб, минимум 12 пострадали. В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев "Ташкент".