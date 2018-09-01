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В Минске переименовали некоторые остановки транспорта

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  • 1.09.2018, 11:33
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Иллюстрационное Фото
Источник: the-village.me

Новые названия получили около десятка остановок.

Некоторые остановочные пункты общественного транспорта Минска с сегодняшнего дня переименованы. Об этом сообщили БелТА в учреждении "Столичный транспорт и связь".

Так, остановка "Школа" по проспекту Пушкина в обоих направлениях получила название "Поликлиника №20", остановка "Техникум" на перекрестке улиц Жудро-Матусевича в направлении улиц Ольшевского, Глебки и Притыцкого - "Индустриально-педагогический колледж".

Остановочный пункт "Универсам "Нарочь" на улице Одинцова в направлении улицы Лобанка переименован в "Гимназию №13", "Универсам "Фрунзенский" по проспекту Пушкина в обоих направлениях - в "Дунина-Марцинкевича", "Автотаксосервис" по проспекту Жукова в обоих направлениях - в "Невский переулок", "Салон проката" по улице Куйбышева в обоих направлениях - в "Студенческую поликлинику".


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