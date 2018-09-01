Виктория Азаренко: Я с радостью выхожу на корт и борюсь 7 1.09.2018, 11:48

Виктория Азаренко

Фото: reuters

Теннисистка обещает поработать в межсезонье и «будет вообще огонь».

Белоруска Виктория Азаренко, в третьем круге US Open проигравшая Слоун Стивенс со счетом 3:6, 4:6, прокомментировала свои результаты на «Больших шлемах» в этом сезоне.

– Мне очень трудно думать о результатах, оценивать сезон по результатами, потому что у меня, по-моему, никогда не было таких результатов.

Но в плане произошедшего и борьбы все в порядке. Например, сегодня я отлично боролась и очень довольна своим настроем. Все это здорово. Я с радостью выхожу на корт, с радостью борюсь. Сейчас везде сплошные плюсы. А если я поработаю в межсезонье, то будет вообще огонь.

- Значит вы считаете, что можете вернуться на самую вершину и снова выигрывать «Шлемы»?

– Поверьте, если бы я так не считала, то меня бы тут не было. Я бы сидела дома, занималась другими вещами и добавилась бы успеха в них. Но я хочу заниматься этим.

- Слоун пытается сделать то, что вы делали в Австралии – взять два титула подряд. Что было тяжелее всего, когда вы защищали титул в 2013-м?

– На самом деле мне это нравилось. Мне нравилось давление, нравилось защищать, доказывать. Мне нравится, что у меня не было других чувств типа тревоги или чего-то подобного.

Мне приятнее решать сложные задачи, и я была рада защищать титул. И если я снова выиграю, то снова буду рада (улыбается).