закрыть
1 сентября 2018, суббота, 13:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Взрыв в мавзолее: как покушались на мертвого Ленина

  • 1.09.2018, 12:02
  • 1,931
архивное фото weatlas.com

45 лет назад, 1 сентября 1973 года, в мавзолее Ленина прогремел взрыв.

Оставшийся неизвестным мужчина привел в действие пояс смертника. Погибли еще двое и получили травмы пятеро. Мумия, защищенная пуленепробиваемым стеклом, не пострадала, передает BBC.

Информацию об инциденте власти скрыли.

Несмотря на царивший в СССР культ Ленина, а может быть, как раз по этой причине, на тело вождя в советскую эпоху покушались различным образом, как минимум, восемь раз. Но нападение 1973 года было самым драматичным по числу жертв, и выделялось, как ни относиться к Ленину, своей жестокостью и цинизмом.

Фото: Getty Images

Трагедия в День знаний

Злоумышленник выбрал для осуществления своего замысла 1 сентября, когда в мавзолей толпами вели московских школьников. Охрана приняла его за учителя, пришедшего с очередной группой детей. Выглядел он благопристойно, подозрений не вызвал.

Задерживаться в мавзолее не дозволялось. Посетители безостановочно двигались медленным шагом от входа к выходу.

Мужчина спрятал взрывное устройство под одеждой и, поравнявшись с саркофагом, соединил провода.

Погибла шедшая следом супружеская пара из Астрахани. Четверо школьников получили серьезные ранения. Солдата Кремлевского полка сильно ударило о стену взрывной волной.

От террориста уцелели рука и часть головы.

На место происшествия срочно прибыли председатель КГБ Юрий Андропов и его первый заместитель Георгий Цинев. Но начавшееся расследование быстро зашло в тупик, и о личности нападавшего, а также его мотивах, до сих пор так ничего и не стало известно.

За Голодомор

Наиболее детально задокументировано первое покушение на мертвого Ленина, случившееся спустя 10 лет после его смерти, 19 марта 1934 года.

46-летний рабочий подмосковного совхоза "Прогресс" Митрофан Никитин, подойдя к саркофагу, достал наган. К нему бросились охранники. Никитин, спеша и не целясь, дважды выстрелил в тело (тогда оно еще было закрыто обычным стеклом), не попал, и третью пулю выпустил себе в сердце.

В его кармане нашли письмо, в котором были слова:

"Кругом нищета, голод, рабство, зверство, пришибленность. Люди изоврались во лжи, боятся друг друга, боятся лишнего сказать, зная, что за плечами ГПУ, пытка, смерть. Люди от истощения, от голода падают и мрут, как мухи. Еще много миллионов погибнет от коммунизма, от этой химеры, абсурда. Я, Никитин Митрофан Михайлович, с радостью умираю за народ".

Сохранился доклад начальника кремлевской охраны Карла Паукера Сталину, переданный через личного секретаря вождя Александра Поскребышева, с приложенной к нему копией вышеупомянутого письма.

Следствие выяснило, что Никитин родился в селе на Брянщине, работал с 13 лет, в 1932 году оказался свидетелем Голодомора в Украине. В день покушения приехал на пригородном поезде из Куркина и прямиком направился в мавзолей.

Известно, что предсмертное письмо Никитина произвело сильное впечатление на Хрущева.

Камнями и каблуками

В ноябре 1957 года москвич А. Романов бросил в мавзолей бутылку с чернилами.

20 марта 1959 года посетитель Мавзолея ударил по стеклу саркофага молотком. Стекло треснуло. Гражданина задержали. О его личности и дальнейшей участи данных нет.

14 июля 1960 года в 14:30 житель Фрунзе (ныне Бишкек) К. Минибаев запрыгнул на саркофаг и ударом ноги разбил стекло.

Множество осколков просыпались на лицо и кисти рук забальзамированного тела. В частности, над правой бровью Ленина образовался разрез длиной в сантиметр.

Пока эксперты специальной биохимической лаборатории гримировали повреждения, Мавзолей три месяца оставался закрытым.

Именно после этого случая было решено заменить обычное стекло пуленепробиваемым.

Минибаев на допросе заявил, что мечтал уничтожить мумию с 1949 года и специально приехал для этого из Средней Азии. Кстати, у него был выбор: в тот момент рядом с Лениным в мавзолее еще покоился Сталин.

Судьба Минибаева неизвестна.

В 1961 году некая Л. Смирнова плюнула на саркофаг и безуспешно пыталась разбить стекло брошенным камнем, присовокупив к этому непечатную брань.

24 апреля 1962 года бухгалтер-пенсионер из подмосковного Павловского Посада А. Лютиков кинул в стекло камень, но не разбил его. Перед этим он два года отправлял в редакции газет критические письма.

В 1966 году приезжий из Краснодарского края Г. Ватинцев бросил в усыпальницу кувалду, также без последствий.

Смирнову, Лютикова и Ватинцева объявили невменяемыми.

Первый взрыв

В сентябре 1967 года житель Каунаса Крысанов погиб, взорвав пояс смертника возле входа в мавзолей. Другой информации о нем в публичном доступе нет. Почему он не дошел до саркофага, тоже неизвестно.

Фрагментарны и сведения о пострадавших. Одни источники говорят о гибели нескольких человек, другие - лишь о тяжелораненых. Известно, что оторвало ногу итальянской туристке.

Случайный свидетель, фотограф из Запорожья Бурбовский, вспоминал: "Все оторопели. Затем публика с криком бросилась врассыпную. Когда схлынул поток людей, я смотрю: мимо меня проходит парень, поднимает брюки - у него кровь течет по ногам. Мужчина военный несет девочку - у нее нога почти оторвана и болтается. Перед входом в мавзолей лежал мужчина с кишками, вывернутыми на мостовую, а рядом - второй парень, над которым склонились несколько человек".

Вместо политбюро

15 марта 2010 года примерно в 11:40 33-летний житель Истринского района Подмосковья, прежде неоднократно судимый Сергей Карпецов попытался подняться на трибуну мавзолея, откуда в прежние времена наблюдали за ноябрьскими и первомайскими демонстрациями советские вожди, и громко призывал перезахоронить Ленина, а при задержании выстрелил в полицейского из травматического пистолета.

"Я привлек внимание к такой проблеме, как снос мавзолея. Меня мавзолей не устраивает тем, что в нем находится мумия антихриста. Считаю свой поступок осознанным и адекватным", - заявил он после ареста корреспонденту газеты "МК".

Изыди!

Говорят, трагедии имеют обыкновение повторяться в виде фарса.

27 ноября 2010 года мужчина метнул в мавзолей рулон туалетной бумаги.

В день Крещения Господня 19 января 2015 года двое активистов арт-группы "Синий всадник" окропили мавзолей святой водой и прокричали: "Встань и иди!". Согласно Евангелию, с этими словами Иисус обратился к исцеленному им лежачему больному. Ленин не ушел.

Забальзамированное тело вождя было выставлено для прощания на седьмой день после его смерти, 27 января 1924 года - сначала временно, но в марте политбюро решило оставить его в таком виде навечно.

Не исключено, что, наряду с очевидным стремлением создать новый культ, идею подсказала археологическая сенсация того времени: годом раньше экспедиция Говарда Картера обнаружила не истлевшую за три тысячи лет мумию Тутанхамона.


популярное за неделю

Мнение

По сторонам не смотреть, улыбаться!
По сторонам не смотреть, улыбаться! Ирина Халип
Сюзерэн і вассал
Сюзерэн і вассал Сяргей Законнікаў
Серьезная угроза власти Лукашенко
Серьезная угроза власти Лукашенко Валерий Карбалевич
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу Владимир Халип