Главарь «ЛНР» сбежал после убийства Захарченко 1.09.2018, 13:12

Сергей Козлов

Фото: VistaNews.ru

«Председатель совета министров» «ЛНР» Сергей Козлов заявил, что после убийства главаря «ДНР» Захарченко уезжает из оккупированного Луганска.

«В связи со сложившейся обстановкой, в целях безопастности, на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики... Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Враг будет побежден. Мы отомстим за смерти наших близких», - написал он на своей странице в Facebook, передает obozrevatel.com.

Ранее, в пятницу 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар", в результате которого погиб главарь террористов Александр Захарченко.