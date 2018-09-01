Ученые: В человеческой лени виноват мозг
- 1.09.2018, 13:21
В исследовании приняли участие 264 женщин и мужчин.
Ученые провели новое исследование, которое показало, что различия между активными и ленивыми людьми можно объяснить анатомией мозга. В научной работе согласились принять участие 264 женщин и мужчин. Главный орган ЦНС исследовался с помощью МРТ, передает Хроника.инфо.
На втором этапе эксперимента ученые предложили участникам ответить на некоторые вопросы, касающиеся собственных потребностей и контроля выполняемых действий. За это они получали определенные баллы.
Результаты показали, что ленивые люди обладают миндалевидным телом, а оно выступает центром управления мозгов в момент страха.
Если говорить о ленивых людях, то они способны делать выводы и учиться на прошлых ошибках. Однако это приводит к большей степени обеспокоенности и колебаниям при принятии того или иного решения.
Установлено также, что при существовании низкой функциональной связи между дорсальной зоной передней поясной коры и миндалевидным телом в несколько раз увеличивается желание не выполнять определенные действия.