Ученые: В человеческой лени виноват мозг 1.09.2018, 13:21

В исследовании приняли участие 264 женщин и мужчин.

Ученые провели новое исследование, которое показало, что различия между активными и ленивыми людьми можно объяснить анатомией мозга. В научной работе согласились принять участие 264 женщин и мужчин. Главный орган ЦНС исследовался с помощью МРТ, передает Хроника.инфо.

На втором этапе эксперимента ученые предложили участникам ответить на некоторые вопросы, касающиеся собственных потребностей и контроля выполняемых действий. За это они получали определенные баллы.

Результаты показали, что ленивые люди обладают миндалевидным телом, а оно выступает центром управления мозгов в момент страха.

Если говорить о ленивых людях, то они способны делать выводы и учиться на прошлых ошибках. Однако это приводит к большей степени обеспокоенности и колебаниям при принятии того или иного решения.

Установлено также, что при существовании низкой функциональной связи между дорсальной зоной передней поясной коры и миндалевидным телом в несколько раз увеличивается желание не выполнять определенные действия.