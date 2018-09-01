«Займитесь фермерством - это такой адреналин, что мало не покажется!» 1.09.2018, 13:43

Фото: Сергей ГАПОН

Фермер в Кобринском районе закапывает деньги в землю и собирает арбузы под «Океан Ельзи».

Андрей Кравчук из деревни Андроново Кобринского района из тех, про кого сельчане старшего поколения говорят: «Этот хлопец - молодец!» Он не стыдится деревенской жизни, умеет работать на себя и старается думать о других. Иногда скучает по родным Карпатам, но признается в любви белорусской земле - она кормит его семью, пишет kp.by.

БАХЧА КАК НАУЧНЫЙ ПОЛИГОН

- Фермерством занимаются родители жены, фруктовый сад - их детище. Кабачки тоже они начинали выращивать. Мы приняли эстафету, увеличили объемы в 4 раза, сделали систему прополки, полива. Кукуруза, тыква, арбузы - моя личная инициатива. Здесь нужно много работать, но я закален трудом, - говорит Андрей Кравчук из крестьянского фермерского хозяйства «Дедовы хутора».

Арбузы созревают в Андроново уже третий год подряд. На бахче собирают от 50 до 80 тонн арбузов. Они сладкие, ароматные, ничуть не хуже астраханских и потому пользуются спросом. Первые тонны хозяйство продало за 12 часов! Правда, делать ставку на арбузы Андрей пока не спешит. Культура эта капризная, а климат на юго-западе страны хотя и приближается к субтропическому, все равно непредсказуемый.

Фото: Сергей ГАПОН

- Каждый год по-разному. Тут важны свои агротехнические тонкости. Сначала все зависит от того, сколько пчелок на цветочки прилетит, - улыбается Андрей. - Как все опылится, будет ли дождь во время цветения, удачная ли погода. Арбуз, который завязался первым, успеет созреть. Из завязей, которые появились сейчас, уже ничего не будет.

Фото: Сергей ГАПОН

Если раздвинуть арбузные листья, то можно найти маленькие, как детские мячики, арбузики.

- Вот этот уже не вырастет, - вынес приговор подрастающему арбузу фермер. Правда, по полю хозяин все равно ходит босиком - так положено, чтобы не потоптать плети.

Часть Андрей засеял проверенным гибридным сортом «Романза» - точно такие же арбузы растут у президента. Остальное - три новых засекреченных сорта, испытать которые предложила голландская фирма - производитель семян. В конце сезона специалисты и фермер подведут итоги: каковы арбузы на вкус и цвет, хорошо ли в наших условиях растут.

Фото: Сергей ГАПОН

УРОЖАЙ СОБИРАЮТ ПОД МУЗЫКУ

Многие фермеры на Брестчине в этом году отказались от выращивания арбузов. Одни жалуются, что затратно и тяжело, а другие признаются: воруют, надоело сражаться.

- Мы с воровством боремся, огораживаем территорию, - вздыхает Андрей. - Плюс у нас работают люди из этой же деревни. Все друг друга знают.

Особенно активно хозяйство привлекает к труду в поле деревенскую молодежь.

Фото: Сергей ГАПОН

- Бывает, родители просят: мол, возьмите, потому что пропадают летом за компьютерами. Это ребята 16 - 18 лет. За две рабочие недели можно заработать на хороший велосипед, если приложить усилия. Да, здесь тяжелый физический труд, на жаре, но я стараюсь достойно платить, стимулировать, - приводит пример Андрей Кравчук.

У молодого фермера на поле свои правила. Тот, кто уронит и разобьет арбуз во время уборки, в наказание должен его целиком съесть.

- Сначала все этому обрадовались, а потом почему-то не очень, - смеется фермер.

Чтобы работалось веселее, работники на поле слушают музыку:

- Это тоже воспитательный момент. У нас тут играют, например, Scorpions, «Океан Ельзи» обязательно - приобщаем к хорошей музыке!

Фото: Сергей ГАПОН

ЗЕМЛЯ-ЛЮБОВНИЦА

Свою продукцию фермер продает только в Беларуси, возить в Россию смысла нет - не те объемы. Сеть сбыта наладил сам, напрямую работает с гипермаркетами.

- В среднем цена на арбуз равна цене картошки. Мы выходим на какую-то среднюю цену 45 - 50, может, 60 копеек за килограмм. За эту цену предлагаем качество - наш арбуз всегда свежий, хрустящий, не битый, не поджаренный, - продолжает фермер.

Андрей не скрывает: конечно же, ему бы хотелось зарабатывать больше. То есть чтобы покупатель ценил максимально чистые овощи и фрукты.

Фото: Сергей ГАПОН

- Я умею вырастить это все без химии, без гербицидов. Этот арбуз кроме двух подкормок ничего не знал, а подкормка - неотъемлемая часть при выращивании любой культуры. Для этого используются биопрепараты. Это не то же самое, как если обработать чем-то термоядерным, которое накапливается в продукте, - рассуждает фермер. - Мои дети это едят, я ем свои овощи так же, как мои покупатели - зачем отнимать здоровье? На мне очень большая ответственность.

Фото: Сергей ГАПОН

Кроме поля, где растут овощи и арбузы, в хозяйстве есть теплицы для рассады, свое хранилище. Все выглядит как небольшой, но успешный овощной комбинат. Андрей Кравчук настроен оптимистично и верит, что на земле можно зарабатывать. Хотя и отдает себе отчет в том, что земледелие - рискованное предприятие.

Фото: Сергей ГАПОН

- В фермерском деле нет никакой стабильности. Я всем говорю: скачки, покер - это все ерунда! Займитесь фермерством, и вы получите такой адреналин, что мало не покажется. Денег надо закапывать очень много. Я сравниваю фермеров с Буратино: мы закапываем монетки в землю, в надежде, что вырастет денежный куст. Например, прошлый год был провальным - выбило градом весь сад. Что ж, стали, посмотрели. Засуха - поливаешь, затопило - ждешь, пока вода уйдет, и думаешь, как спасать урожай после болезней. Здесь нет выходных, праздников - все круглосуточно, на Пасху, на Рождество, целый год. Дома у меня семья, жена и двое детей, но земля - моя любовница! - подмигивает фермер.