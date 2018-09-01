Закон Хаббла о расширении Вселенной получит новое название 1.09.2018, 13:47

Астрономы решили восстановить историческую справедливость.

Исполнительный комитет Международного астрономического союза принял решение переименовать закон Хаббла о скорости удаляющихся галактик. Об этом сообщается в резолюции XXX Генеральной ассамблее МАС.

Отмечается, что комитет решил восстановить историческую справедливость в отношении этого закона и принять во внимание заслуги бельгийского астронома Жоржа Лемэтра. В том числе, отметили опубликованные Лемэтром результаты: связь красного смещения с расстоянием до галактики, подтверждение космологической модели Фридмана и оценку скорости расширения Вселенной.

Таким образом, исполнительный комитет официально постановил, что один из основополагающих принципов современной космологии будет называеться законом Хаббла – Лемэтра.

Закон Хаббла был открыт в 20-х годах XX века. Он был первым свидетельством расширения Вселенной и в результате стал основополагающим принципом для современной космологии. Согласно закону, скорость удаления галактики (или другого астрономического объекта) от наблюдателя на Земле прямо пропорциональна расстоянию до нее.

Считается, что впервые этот закон был сформулирован бельгийским астроном Жоржем Лемэтром в 1927 году, однако его работа была опубликована на французском языке в бельгийском журнале, о котором мало знали за пределами страны, и широкой известности эта статья не получила.

Два года спустя свою работу представил Эдвин Хаббл, и именно его статья получила известность, а сам закон и входящая в него константа получили имя Хаббла.

Только в 1931 году Лемэтр перевел свою статью на английский, но опубликовал ее в сильно сокращенном варианте, и его заслуги в открытии этого принципа остались не отмеченными.