«Тихих» похорон больше не будет Андрей Волна

1.09.2018, 14:29

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Андрей Волна

У людей появилось желание говорить правду. И возможность.

А ведь всё. Всё… «Тихих» похорон больше не будет. Нравится вам это или нет — лично мне не очень нравится — такого больше не будет. Нет, плачущие дети, внуки, старый и чуть пьяный, школьный ещё товарищ, что всегда в тёмных очках, подруги вдовы, все, как одна, в платочках… Это всё останется, конечно. А вот этого, многим кажущимся ханжеским кастрированного выражения: «О мёртвом либо хорошо, либо ничего…», этого уже не будет.

Впрочем, этого уже нет. За всеми этими случаями «отсутствия должной скорби» трудно не увидеть тенденцию. Вернее, даже не тренд, а уже свершившийся факт.

Люди считают не только уместным, но и должным сказать всё, что они думают об умершем. И тому есть две причины. Одна — абсолютно универсальная, всемирная и связанная с научно-техническим прогрессом, уж простите за слог. Это интернет. Что, как уже давно достаточно известно, дозволяет быть людям более свободными в общении.

Вторая причина — это наше, домотканое и суконное. Это — гибридная война. Вернее, «гибридность» во всём. В том числе и в размывании ценностей, института репутаций, в размывании неких моральных и этических критериев. Повторюсь, я не говорю, что это хорошо. Я говорю, что это уже случилось. И у громадной массы людей появилась возможность высказать об усопшем всё, что они думают. И техническая возможность. И нравственная, ибо рамки сдвинуты. И серьёзно сдвинуты. Да, можно говорить и о живом. Так ведь и говорят же! Но, смерть, это — другое. Смерть — это очень удобный, отчаянно удобный повод. И это уже состоялось, да.

Есть ли в этом какой-нибудь здравый смысл, некий потенциально целебный для общества эффект? Как ни странно, мне кажется, что — да. Такой эффект есть. Конечно, я бы вовсе не возражал, чтобы всех подписантов «закона Димы Яковлева» «там» уже встречали дети. Те дети, что умерли благодаря подписанным «подлецами» законам. Но, я не верующий человек. И я знаю, что этого не будет.

А вот все эти слова, жёсткие и подчас жестокие даже слова нужны живым. Прежде всего тем живым, что под защитой «законности» творят произвол. Подсылают провокаторов. Сажают. Ломают судьбы и жизни российских детей. И не только детей.

Они должны знать — «тихих» похорон больше не будет. Вне зависимости от того, каким бы ты не был в прошлом гениальным артистом, певцом, фигуристом, стрелком из лука, врачом даже…

Это — новая реальность. Это уже свершилось. И о том, что многие считают тебя подлецом и даже сволочью, узнают и плачущие дети, и внуки, и старый и чуть пьяный, школьный ещё товарищ, что завсегда в тёмных очках, и подруги вдовы, что все, как одна, в платочках… Узнают все! Так как о мёртвых либо хорошо, либо ничего… Ничего, кроме правды. А говорить правду у людей появилось и желание. И возможность.

Так что всё. Всё… «Тихих» похорон больше не будет. Привыкайте.

Андрей Волна, врач травматолог-ортопед, «Эхо Москвы»