В Донецке паника Мирослав Гай

1.09.2018, 15:11

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Мирослав Гай

В Донецке паника. Мобильная связь частично отключена.

Выезды в Украину и Россию перекрыты. Ищут деверсантов.

Сейчас происходит экстренное заседание так называемого кабмина оккупационной администрации.

Смерть Захарченко уже подтвердили все кто может.

Я в дороге, за рулем, поэтому не мог писать оперативно.

Из РФ уже заявляют, что убийство Захарчека онуляет Минские соглашения. Напомню, что уродец был одним из подписантов.

Однозначно нужно ждать обострения на фронте и это в то время, когда российская делегация провалила операцию по блокировки Томоса по автокефалии для Украины в Константинополе.

Ясно, судя по скорости реакции, что смерть Захарченка была выгодна российским спецслужбам и Кремлю.

Убийство произошло в абсолютно охраняемом районе, где проникновение и выход для группы проблематичны.

Россия создает условия невозможности сохранения любых мирных договоренностей и развязывает себе руки обвив предварительно Украину.

Что ж, друго и не нужно было ожидать.

Плодотворная вышла неделя.

Мирослав Гай, Цензор.нет