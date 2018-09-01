В Донецке паника
- Мирослав Гай
- 1.09.2018, 15:11
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В Донецке паника. Мобильная связь частично отключена.
Выезды в Украину и Россию перекрыты. Ищут деверсантов.
Сейчас происходит экстренное заседание так называемого кабмина оккупационной администрации.
Смерть Захарченко уже подтвердили все кто может.
Я в дороге, за рулем, поэтому не мог писать оперативно.
Из РФ уже заявляют, что убийство Захарчека онуляет Минские соглашения. Напомню, что уродец был одним из подписантов.
Однозначно нужно ждать обострения на фронте и это в то время, когда российская делегация провалила операцию по блокировки Томоса по автокефалии для Украины в Константинополе.
Ясно, судя по скорости реакции, что смерть Захарченка была выгодна российским спецслужбам и Кремлю.
Убийство произошло в абсолютно охраняемом районе, где проникновение и выход для группы проблематичны.
Россия создает условия невозможности сохранения любых мирных договоренностей и развязывает себе руки обвив предварительно Украину.
Что ж, друго и не нужно было ожидать.
Плодотворная вышла неделя.
Мирослав Гай, Цензор.нет