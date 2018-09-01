В американском Капитолии попрощались с сенатором Маккейном
- 1.09.2018, 15:28
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Проститься с политиком пришли представители обеих партий Конгресса США.
В американском Капитолии 31 августа попрощались с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, который умер 25 августа.
Фото церемонии обнародовало агентство ЕРА.
Гроб с телом Маккейна был выставлен в ротонде Капитолия. На мероприятии присутствовали представители обеих партий американского Конгресса, политические деятели из разных стран, актеры.
На церемонии выступил вице-президент страны Майк Пенс.