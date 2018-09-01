закрыть
1 сентября 2018, суббота, 17:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В американском Капитолии попрощались с сенатором Маккейном

  • 1.09.2018, 15:28
  • 1,137
ФОто: EPA

Проститься с политиком пришли представители обеих партий Конгресса США.

В американском Капитолии 31 августа попрощались с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, который умер 25 августа.

Фото церемонии обнародовало агентство ЕРА.

Гроб с телом Маккейна был выставлен в ротонде Капитолия. На мероприятии присутствовали представители обеих партий американского Конгресса, политические деятели из разных стран, актеры.

На церемонии выступил вице-президент страны Майк Пенс.

ФОто: EPA
ФОто: EPA
ФОто: EPA
ФОто: EPA
ФОто: EPA
ФОто: EPA

популярное за неделю

Мнение

Санкционный Рубикон
Санкционный Рубикон Юрий Смелянский
По сторонам не смотреть, улыбаться!
По сторонам не смотреть, улыбаться! Ирина Халип
Сюзерэн і вассал
Сюзерэн і вассал Сяргей Законнікаў
Серьезная угроза власти Лукашенко
Серьезная угроза власти Лукашенко Валерий Карбалевич