В американском Капитолии попрощались с сенатором Маккейном 1.09.2018, 15:28

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ФОто: EPA

Проститься с политиком пришли представители обеих партий Конгресса США.

В американском Капитолии 31 августа попрощались с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, который умер 25 августа.

Фото церемонии обнародовало агентство ЕРА.

Гроб с телом Маккейна был выставлен в ротонде Капитолия. На мероприятии присутствовали представители обеих партий американского Конгресса, политические деятели из разных стран, актеры.

На церемонии выступил вице-президент страны Майк Пенс.

ФОто: EPA

ФОто: EPA

ФОто: EPA

ФОто: EPA

ФОто: EPA