«Нам выпали тракторные мальчики, не самый лучший вариант» 1.09.2018, 15:36

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Как фанаты соперников БАТЭ по Лиге Европы оценивают борисовчан.

В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы. В итоге БАТЭ оказался в квартете L, в котором сыграет с венгерским «Види», английским «Челси» и греческим ПАОКом. Вот что о жеребьевке думают болельщики соперников борисовчан, пишет «Трибуна».

Англичане

chiefBlueCFC: Я с нетерпением ждал этого розыгрыша, потому что перспективы в этом турнире у нас большие! Путешествие будет не далеким – нет поездки в Кыргызстан, но где бы ни находились ПАОК, БАТЭ и «Види», я уверен, места, где будут проходить матчи, действительно прекрасны для посещения.

ForeverCarefree: Независимо от того, с кем нам играть в этот раз,думаю, что мы можем быть довольны нашей группой. Беларусь – это немного более продолжительная поездка, чем нам хотелось бы.

Prub: Вот вам и экзотические страны) ПАОК знаю по матчам со «шпорами», серьезный соперник. Не стоит и недооценивать БАТЭ, пусть в прошлом году Арсенал их без шансов дома уничтожил, но в гостях они смогли показать зубы.

Yankee_: Несколько лет назад БАТЭ немного поработал в Баварии, Челси должен быть осторожен с ними.

Jake: Нам выпали тракторные мальчики, не самый лучший вариант из третьей корзины.

bakanek0: Бешеные фанаты, «трактористы» и Будапешт – первая моя ассоциация при виде группы «Челси».

Ogbonnaya Godwill: БАТЭ, опять??? Боже... И ПАОК в группе? Легкой прогулки в парке точно не будет.

Wisdom Amadi: ПАОК и БАТЭ очень хорошие команды, но мы надеемся на лучшее! Давай, «Челси»!

Bob Kamenov: Непростые соперники, безусловно, могут усложнить жизнь «Челси», если мы их недооценим. БАТЭ может быть особенно неприятным, в то время как атмосфера на греческих стадионах всем известна.

Tom Peest: Стоит запасаться теплой одеждой, прежде чем ехать в Беларусь. Удачи, «Челси»!

Yves Kmann: БАТЭ и ПАОК, играя в полную силу, могут дать бой нашему отряду. Я даже не мог представить себе более непривлекательную группу, чем эта.

Insta Gunz Jr.: Путешествие в страну диктатора и страну сумасшедших болельщиков, что может быть лучше? Не сомневаюсь в том, что Челси без особого труда займет первое место.

Kiwanuka Henry: В нашей стране БАТЭ – это имя человека, на мгновение я подумал, что мы будем играть против него)

U STAR116:БАТЭ??? Средство для бесплатных очков.

absolute chelsea: Борисовский БАТЭ звучит как стейк.

Waliaula John Ndala: Легкая группа для нас. Возможно испытаем проблемы с ПАОКом и в гостях у БАТЭ. Кстати, я был на матче Эвертон – БАТЭ, тогда эта команда в Англии всех удивила.

Венгры

Szabo Andras: Я не доволен результатом жеребьевки. Нам могла попасться группа попроще ( например «К» ) или намного сильнее ( «Милан», «Севилья» и «Марсель»). Самое главное, что у нас в группе есть звездная команда, и две, с которыми можно набирать очки. Нас ждет реванш против БАТЭ! Все будет хорошо.

Nikolasz Rozsas: Есть реальный шанс выйти из группы!

Lang Alex: Челси победит нас дома и на выезде. ПАОК и БАТЭ хорошие команды, но с ними у нас есть шансы на победу!

Mayer Adam: ПАОК и БАТЭ очень хороши! Сильная группа!

Andras Zelenak: Для Челси самое главное чемпионат, так что Лига Европы для них на втором плане. ПАОК не хуже и не лучше чем АЕК, с которым «Види» приходилось недавно встречаться. Как бы то ни было, может быть и две победы, так и два поражения. БАТЭ – самый слабый в нашей группе, хотя также есть шансы как два раза победить, так и проиграть. Конкуренция в группе за второе место будет очень тесной.

Artur: Хорошая группа! БАТЭ уже не первый год ошеломляет Европу, ПАОК также захватывает своей игрой, будет ужасно сложно. А «Челси» – звездная команда!

750806: Очень хорошо, когда в группе есть такая звездная команда как «Челси». Остальные две команды... БАТЭ выглядит более опытной, рутинной командой. Это отдаленно восточная не зрительская команда, которая у себя дома очень сильно играет. На этой неделе видел матч ПАОКа против «Бенфики», я думаю, это лучшая команда в нашей группе после «Челси». Если мы в группе заработаем 4-6 очков, я буду этому рад.

bobday: Челси без шансов обыграет всех в группе. БАТЭ дерьмо в этом году, а теперь еще у них Глеб травму получил. Ну а ПАОК как и мы будет в погоне за вторым местом.

Bandika2: Види сейчас на ходу, думаю сможем отобрать очки у команды Лукашенки и у ПАОКа, с их сумасшедшими болельщиками.

Kuba Karpinski: Очень хороший жребий, только что морозная Беларусь...

zengo: Отлично, первый матч с БАТЭ дома, встретим туристов как следует!

Czirjak David: Месть БАТЭ за прошлое противостояние!

Andras Jodi: Я до сих пор с болью вспоминаю противостояние «Дебрецена» и БАТЭ, этот матч в Беларуси невозможно забыть... Жду мести от «Види»!

Zoltan Schlaghammer: Тяжелая группа. С «Челси» у нас нет шансов, а вот с БАТЭ и ПАОКом будет настоящая битва – все примерно равны.

Греческие болельщики:

Κωνσταντίνος Ευσταθιάδης: Битва за второе место «Челси» – БАТЭ, ну а наш ПАОК уверенно шагает с первого места!

Makis Moudios: Я думаю, «Челси» будет бороться за второе место… Жди нас 29 мая, Баку!

Σαββας Γαβουχιδης: Домашняя победа над «Челси» и мы спокойно должны занимать первое место, не думаю, что БАТЭ нам составит конкуренцию, про «Види» даже говорить не стоит.

Aegletes Coelispex: Все говорят о победе над «Челси», но не стоит забывать и про другие две команды. БАТЭ очень не прост, но у нас уже есть определенный опыт против клубов из этой страны, вспоминается сразу матч против «Динамо», тогда мы не оставили им шансов. «Види» в квалификации прошел довольно сильных соперников, думаю они и займут третье место в группе, второе будет за нами.

Giannis Simeonidis: Нам предстоит сложный путь. Мы проиграли «Бенфике», потому что перед матчем считали себя «Барселоной».

DimitrisS: Хорошо, если у «Челси» будет недооценка, тогда у нас появится шанс на первое место. Также стоит серьезно отнестись к оставшимся соперникам, с ними нужно брать 10 очков и уверенно занимать вторую позицию.

Konstantinos Aridis: Это огромное событие для нас – сыграть с «Челси», предстоит большая битва. Победа над английской командой будет очередной ступенью в продвижении клуба. А матчи с БАТЭ и «Види» хорошая платформа для набора очков и наслаждения футбольным праздником!

Tad: Очень хорошая группа во всех отношениях. Матчи против лондонской команды будут самыми важными, в которых решится судьба нашего места в группе. Остальные две – очень хорошие команды, но уровнем ниже чем ПАОК. В Лиге Европы мы имеем возможность писать историю, мдленно растущую, и вселяющую радость в нашего болельщика.

Kourdos: Читал комментарии «Челси» в твиттере. Живут в своем мире и ждут легкой прогулки в группе. Это говорит о большом невежестве и высокомерии с их стороны.

Obanebane: Не стоит недооценивать наших оппонентов. БАТЭ является постоянным чемпионом своей страны и регулярно выступает в Европе. А у «Види «в последнее время появилось хорошее финансирование, которое помогло построить хорошую команду.

Cellophan: Однако БАТЭ является относительной проблемной командой для нас, к этому сопернику определенно нужно подойти со всей серьезностью.

thanos-xanthi: Хорошая группа, но я бы предпочел вместо Борисовского БАТЭ французский «Ренн».