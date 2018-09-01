Как «зубры» отбили у Лукашенко желание смотреть футбол 2 1.09.2018, 16:01

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Еще одна история из далекого 2001 года.

1 сентября, за неделю до президентских выборов, в Минске состоялся футбольный матч Беларусь - Украина. По важности, сложности и ответственности для нашей сборной эта встреча превосходила все предыдущие игры. Десятки тысяч любителей футбола независимо от возраста, социального положения и политической ориентации ждали ее с нетерпением. Игра и вправду получилась трудной для нашей команды. Но страсти бушевали не только на футбольном поле, пишет Telegram-канал «Баста!»

Милиция была изначально готова к тому, что часть болельщиков пожелает в прямом и переносном смысле выделиться из официальной красно-зеленой массы. Поэтому людей, одетых в красные или белые майки просто не пускали на трибуны, некоторым рвали билеты.

Несмотря на это, уже во время первого тайма в восемнадцатом секторе между рядами молодых людей, одетых в одежду белого цвета, появились два ряда красных маек. Двести активистов движения «Зубр», сняв верхнюю одежду, образовали огромный национальный флаг.

Сектор тут же был оцеплен ОМОНом и СОБРом. По личному приказу Лукашенко, сидевшего напротив, активистов попытались вывести с трибуны, но те, взявшись друг за друга, не допустили этого. Так, слившись в единое целое, «зубры» продержались весь первый тайм. Силовики попытались скрыть флаг от глаз диктатора, зайдя на нижние ряды и заслонив его, но безрезультатно.

Только в перерыве, когда ОМОН и СОБР заполонил весь сектор, часть зубров удалось вынести с трибун. Желая выслужиться перед хозяином, силовики хватали людей и тащили их по ступенькам. Те, кто пытался им помочь, получали удары в спину и по почкам. В плотном кольце ОМОНовцев и СОБРовцев активисты покинули сектор, защищая друг друга. Как только они покинули стадион, оттуда выехали восемь КаМАЗов СОБРа, привезенных туда для разгона «зубров».

Из двух сотен были задержаны лишь несколько молодых людей, которых смогли оторвать от товарищей. Их затащили в автобус, где в течение двадцати минут избивали, отыгрываясь за свое бессилие перед сплоченными «зубрами». Майор и полковник милиции, Начальству силовых подразделений пришлось сложнее - руководство столичного ГУВД было вынуждено оправдываться перед Лукашенко за то, что перед его глазами долгое время был запрещенный бело-красно-белый флаг размером с половину сектора. Тысячи людей увидели страх диктатора перед патриотами. «Футболиста» Лукашенко после того случая долго не было видно на стадионах.

Повторить дерзкую акцию «Зубр», пусть даже и в меньших масштабах, за 17 лет не смогла ни одна оппозиционная организация Беларуси.