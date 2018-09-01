Волкер: США готовы расширить поставки вооружений Украине

Волкер: США готовы расширить поставки вооружений Украине2
- 1.09.2018, 15:50
- 1,157
Речь идет об укреплении морских и воздушных сил.
В Вашингтоне готовы расширить поставки вооружений Украине вместе с летальным оружием, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы.
Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью The Guardian, пишет "Гордон".
"Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограниченные воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты (Украины, - ред.)", - сказал он.
Спецпред отметил, что Украина в нынешней ситуации нуждается в помощи других стран.
"И конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия", - добавил Вокер.
Напомним, что посол Украины в США Валерий Чалый ранее заявил, что США долго отказывали Украине в предоставлении летальной оружия из-за советрв европейских партнеров.