Волкер: США готовы расширить поставки вооружений Украине 2 1.09.2018, 15:50

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Курт Волкер

Речь идет об укреплении морских и воздушных сил.

В Вашингтоне готовы расширить поставки вооружений Украине вместе с летальным оружием, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью The Guardian, пишет "Гордон".

"Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограниченные воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты (Украины, - ред.)", - сказал он.

Спецпред отметил, что Украина в нынешней ситуации нуждается в помощи других стран.

"И конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия", - добавил Вокер.

Напомним, что посол Украины в США Валерий Чалый ранее заявил, что США долго отказывали Украине в предоставлении летальной оружия из-за советрв европейских партнеров.