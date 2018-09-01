Что подорожало в Беларуси с сегодняшнего дня 2 1.09.2018, 15:55

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День знаний преподнес неприятные сюрпризы.

В августе был проанонсирован ряд подорожаний: от мобильной связи и интернета до коммуналки и сигарет. Трижды за завершающийся месяц дорожало автомобильное топливо. Смотрим по пунктам, что дорожает с 1 сентября, пишет myfin.by.

Коммуналка

С 1 сентября для белорусов на 8% вырастет стоимость коммунальных услуг. Проиндексируют тарифы на природный и сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию.

Кубометр газа в домах и квартирах, оснащенных приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами, в отопительный сезон подорожает с 9,1 до 9,8 копеек. Кубометр газа в летний сезон подорожает с 28,5 до 30,8 копеек.

При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 30,8 копеек вне зависимости от сезона.

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 10,9 копеек за 1 кВт•ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 7,6 копеек за 1 кВт•ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 21,8 копеек.

Мобильная связь

Мобильный оператор МТС проинформировал абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи. Тарифы с 1 сентября текущего года вырастут до 2,9% к уровню текущих тарифов. Myfin.by составил таблицу, где вы можете посмотреть, сколько будет составлять абонентская плата на вашем тарифном плане с завтрашнего дня.

Чуть позже о повышении тарифов сообщил мобильный оператор velcom. Там подорожание составит также не более 2,9%. Вырастут абонентские платы ряда тарифных планов, стоимость исходящих вызовов, мобильного интернета, SMS, MMS, а также некоторых специальных и дополнительных услуг. Сколько придется платить за ваш тарифный план, можно узнать здесь.

Интернет

«Белтелеком» на своем сайте проинформировал, что с 1 сентября 2018 года будет повышена стоимость услуг доступа в сеть Интернет, а также некоторых пакетов услуг электросвязи и услуг видеоконференции.

Так, если говорить о доступе в интернет на базе Wi-Fi, то стоимость тарифного плана «Базовый» (одна точка доступа) составит 38 рублей в месяц, «Базовый Лайт» – 34,2 рубля.

Что касается тарифов на услуги постоянного доступа в интернет, то стоимость пакетов «Домосед» составит от 15,70 до 22,50 рублей в месяц.

Сигареты

Согласно информации, размещенной на сайте Министерства по налогам и сборам, с 1 сентября изменяются максимальные розничные цены на сигареты с фильтром. Подорожание коснется только некоторой продукции ООО «Табак-инвест». Здесь можно посмотреть, какие марки и на сколько подорожали. В среднем цены за пачку сигарет выросли от 2 до 5 копеек.

Топливо

В Беларуси с 2 сентября снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо.

Стоимость топлива на автозаправочных станциях изменится на 1 копейку. Цена одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,33, АИ-95-К5-Евро - Br1,41, АИ-98-К5-Евро - Br1,62, ДТ - Br1,41.