Организатор «убийства» Бабченко приговорен к 4,5 годам лишения свободы 1.09.2018, 16:12

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Борис Герман

Фото: epa

Борис Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

Борис Герман, обвиненный в организации попытки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко приговорен к 4, 5 годам лишения свободы, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, такое решение вынес Голосеевский суд Киева и этот приговор вступит в силу через месяц, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава СБУ уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться", - отметил Грицак.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Герман в своих показаниях фактически подтвердил, что подготовка к убийству Бабченко финансировалась из России.

Вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, который с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста. Сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.