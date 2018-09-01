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Фотофакт: Дети игнорируют Лукашенко на линейке в Александрии

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  • 1.09.2018, 16:55
  • 3,784

Школьники скучали, зевали и явно демонстрировали полное безразличие.

Любопытные кадры можно было наблюдать 1 сентября на линейке в Александрийской школе, которую в этот день посетил Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

Дети, похоже, отнеслись к визиту высокого гостя без должного благоговения. Не привыкшие (в отличие от белорусских чиновников) слушать долгие речи Лукашенко, они скучали, зевали и явно демонстрировали полное безразличие.


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