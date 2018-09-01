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Работавший с Полем Погба тренер пришел в брестское «Динамо»

  • 1.09.2018, 17:04
Клейтон Блэкмор

Ранее Клейтон Блэкмор работал в «Манчестер Юнайтед».

Известный британский специалист Клейтон Блэкмор с сентября 2018 года будет заниматься с командами старших лицензионных возрастов, сообщается на сайте брестского "Динамо". Контракт рассчитан до марта 2021 года.

В разное время в Академии "Манчестер Юнайтед" работал с такими игроками, как Поль Погба, Джесси Лингард, Тайлер Блэккет, Анхель Гомес, Тимоти Форсу-Менса, Джошуа Кинг и Джеймс Уилсон.

В качестве эксперта неоднократно приглашался ведущими британскими СМИ. Имеет тренерскую лицензию категории А.


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