Работавший с Полем Погба тренер пришел в брестское «Динамо» 1.09.2018, 17:04

Клейтон Блэкмор

Ранее Клейтон Блэкмор работал в «Манчестер Юнайтед».

Известный британский специалист Клейтон Блэкмор с сентября 2018 года будет заниматься с командами старших лицензионных возрастов, сообщается на сайте брестского "Динамо". Контракт рассчитан до марта 2021 года.

В разное время в Академии "Манчестер Юнайтед" работал с такими игроками, как Поль Погба, Джесси Лингард, Тайлер Блэккет, Анхель Гомес, Тимоти Форсу-Менса, Джошуа Кинг и Джеймс Уилсон.

В качестве эксперта неоднократно приглашался ведущими британскими СМИ. Имеет тренерскую лицензию категории А.