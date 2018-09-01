В Кишиневе проходит митинг сторонников объединения Молдовы с Румынией 1 1.09.2018, 17:15

Митинг унионистов перерос в мирный протест.

Сторонники объединения Молдовы и Румынии начали Марш объединения 1 июля в румынском городе Алба-Юлии. Участники прошли пешком около 1,3 тысячи километров и сегодня завершают его митингом на площади Великого Национального собрания в Кишиневе. Об этом сообщает Newsmaker.

Однако, мирный митинг превратился в мирный протест после того, как организаторы акции сообщили, что несколько автобусов унионистов задержали на въезде в Кишинев.

Организаторы пообещали отправиться маршем за автобусами. Часть участников митинга под возгласы "Мы не сдаемся" пошла маршем по проспекту Штефана чел Маре, другая часть осталась сидеть на площади Великого национального собрания.

Напомним, участников марша за объединение Молдовы и Румынии 27 августа не пустили из Румынии в Молдову, но впоследствии они все же прошли молдавскую границу.