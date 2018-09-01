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Хаос и разруха - результат ручного управления

  • Валерий Карбалевич
  • 1.09.2018, 17:23

Может ли быть решена проблема, когда столько ответственных?

Новые руководители правительства выступают с громкими заявлениями в поддержку бизнеса. Премьер-министр Сергей Румас призвал местные власти перестать доводить экономические показатели частному бизнесу. Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин заявил, что «нет необходимости держать бизнесменов за решеткой до суда по подозрению в налоговых преступлениях». Также он проинформировал, что в Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Все это хорошо. Но хочу напомнить, что в конце прошлого года было принято 10 декретов и указов Лукашенко по поддержке бизнеса. Государственные СМИ устроили громкую медийную кампанию, что взят курс на «высвобождение деловой инициативы».

Однако теперь выясняется, что эти законодательные акты работают плохо. Оказывается, что указ № 469 как раз запрещает доводить частному бизнесу экономические показатели. Но на местах его не выполняют. И Сергей Румас призывает местную вертикаль просто выполнять указ.

Также выясняется, что взятый курс на «высвобождение деловой инициативы» не привел к сокращению арестов бизнесменов. Вице-премьер планирует создать новую госпрограмму по поддержке предпринимательства, так как, по его словам, существующая программа «не работает».

Бизнес плохо вписывается в белорусскую модель

Ничего удивительного в этом нет. Ведь бизнес плохо вписывается в белорусский социальную модель. Местные руководители просто не понимают, как это можно управлять районом и не давать задания бизнесменам. Это для них нонсенс.

Проблема в том, что модель ручного управления экономикой, обществом и на общегосударственном, и на региональном уровне плохо согласуется с законами, указами, в общем с какими-либо правилами. Ведь ручное управление по самой своей природе основано на волюнтаризме. А он, в свою очередь, неизбежно основывается на противоречивых, часто взаимоисключающих заданиях.

Например, приказ Лукашенко довести среднюю зарплату до 1 тысячи рублей «кровь из носу», но при этом чтобы рост зарплат не отрывался от темпов увеличения производительности труда. Или задача местным руководителям под угрозой тюрьмы провести в краткий срок посевную или уборочную кампанию, при том, что денег на топливо не дают, все местные сельхозпредприятия закредитованы, а теперь еще и бизнесменов трогать нельзя.

Историческое совещание в Орше

Думаю, исследователи еще много раз будут обращаться к теме недавнего совещания в Орше, которая уже стала исторической, классикой жанра. Не будем сейчас акцентировать внимание на том, что сам выбор Оршанского района в качестве образца для модернизации - пример субъективизма. Ведь так никто и не объяснил, почему именно этот регион оказался в центре внимания Лукашенко.

Во время совещания в Орше выяснилось, что ответственных за модернизацию района было много. Прежде всего виновниками оказался правительство, экономический блок которого был изменен. Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный слетел с должности, потому что не отремонтировал крышу на одном из заводов.

Главе Витебского облисполкома Николаю Шерстневу объявлен выговор. Председатель Оршанского райисполкома Александр Позняк снят с должности.

Также была раскритикована за бездеятельность глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова. Управляющего делами Лукашенко Виктора Шеймана, которого Лукашенко «туда послал, а он ни черта не сделал в плане контроля». Председателя Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву и госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю объявлено полное служебное несоответствие.

Досталось и председателю «палаты представителей» Владимиру Андрейченко. Лукашенко доказывал: «Он ответственный здесь вместе с помощником Субботиным. Сидят, как мыши под веником. Я вас для чего сюда направил?»

А был же еще один помощник Лукашенко - Александр Косинец, которому год назад было поручено курировать этот проект.

И сколько начальников? Посчитайте сами. То есть для решения одной проблемы создается несколько параллельных структур. Кто кому подчиняется и кто за что отвечает, понять невозможно. Представьте, какой хаос должен там происходить. Ведь, как известно, где поваров шесть, там нечего есть.

А здесь гораздо больше, чем шесть. Может ли быть решена проблема, когда столько ответственных? И этот хаос создал сам Лукашенко.

Совещание в Орше в недалеком будущем станет прекрасной иллюстрацией к теме, что такое модель ручного управления в белорусском варианте. Я бы этот телесюжет показывал студентам первого курса Академии управления как плохой пример - пример того, как не надо управлять не только государством, но даже колхозной бригадой.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»


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