Эй, идеологи и цензоры, вы где? 1 Алла Верстова

1.09.2018, 17:51

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Про помощь многодетным, рабочие вакансии и борьбу с пьянством.

Из самого свежего, что задело, – материальная помощь многодетным семьям для сбора детей в школу в социально ориентированном государстве. Законом определено, что можно давать по 64 рубля, но все решают чиновники на местах. В итоге многодетным брестчанам перепадет всего-то по 35 рублей. И это притом что оптимальная экипировка младшего школьника обойдется рублей эдак в 145.

Для жителей Бреста сумма помощи куда меньше, чем в некоторых районах области. Неужто так поистратились на празднование Дня города, господа, что не стыдно было располовинить вероятную сумму выплаты?

Только наше государство считает тунеядцами тех, кому оно же не в состоянии предоставить работу с достойной оплатой, а порой и хоть какую. Вину за это оно взваливает на самих людей, оставшихся не у дел. Дескать, свободных мест сколько угодно, только работай.

Однако заявленные вакансии оказываются порой примерно такими: «Требуются сотрудники 20 – 25 лет с опытом работы от 8 лет, со знанием 5 иностранных языков, навыками эффективных продаж никому не нужных вещей, с кандидатской степенью по алхимии и опытом охоты за вампирами, готовые работать без выходных по 12 часов в сутки и только за еду».

Это, конечно, шутка. Но когда слушаешь рассказы тех, кому довелось заниматься поиском работы, и даже знакомишься с вакансиями с сайта Минтруда, приходит четкое понимание, что есть в этой шутке изрядная доля правды.

Некоторое время назад Беларусь, по версии ВОЗ, была признана самой пьющей нацией в мире – по 17,5 литра спирта на душу населения. Позже, по статданным, потребление снизилось до 11,2 литра. Но если оно превышает 8 литров, то не только несет угрозу здоровью, но и ведет к деградации общества.

О борьбе с пьянством у нас кричат из каждого утюга. А что для этого предпринимается на деле? Те смешные меры, когда заранее сообщается, что алкоголь не будет продаваться в течение одного дня, думаю, не в счет. На практике же всё к услугам потребителя. Если не хватает денег на большую бутылку, всегда найдутся для жаждущих маленькие, которые называют в обиходе мерзавчиками.

Недавно в одном из выпусков рекламы на ТВ я насчитала целых шесть роликов про пиво. Что же это, как не его пропаганда? В рекламе одну из марок пива (только не падайте!) презентуют как «чистую душу Беларуси». Эй, идеологи и цензоры, вы где? Или, по-вашему, тут все ОК?

Алла Верстова, «Брестская газета»