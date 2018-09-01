Эр-Рияд планирует превратить Катар в остров 1 1.09.2018, 18:17

Советник наследного принца Саудовской Аравии подтвердил планы вырыть на границе с Катаром широкий канал.

Саудовская Аравия планирует превратить Катар в остров, отгородившись от него каналом, сообщает "Немецкая волна".

"Я с нетерпением жду подробностей о реализации проекта строительства канала Сальва", - написал в своем микроблоге в Twitter 31 августа Сауд аль-Катани, старший советник наследного принца, первого зампремьера и министра обороны Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Аль-Катани назвал проект "историческим", отметив, что он "изменит географию региона".

كمواطن:

انتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع #قناة_جزيرة_شرق_سلوى

هذا المشروع العظيم التاريخي الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة.

تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة.

حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد. pic.twitter.com/6brmmB1cz9 — سعود القحطاني (@saudq1978) 31 августа 2018 г.

В апреле саудовский проправительственный новостной портал Sabq сообщил, что Эр-Рияд намерен вырыть на границе с Катаром канал для торговых судов длиной 60 км, шириной 200 м и глубиной до 20 метров. На строительство канала, который должен начинаться в саудовском городе Сальва, будет выделено, по данным Sabq, до 2,8 млрд риалов (около 642 млн евро). При этом в одной части канала планируется выделить место для захоронения радиоактивных отходов.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов. В том числе - закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.