Трамп намерен подписать торговый договор с Мексикой 1.09.2018, 18:41

Переговоры с Канадой будут продолжены.

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о намерении подписать торговое соглашение с Мексикой, сообщает «Голос Америки».

Это произошло после того, как в тот же день были приостановлены переговоры с Канадой, на которых так и не было достигнуто решения о модернизации НАФТА – пакта о свободной торговле между тремя государствами Северной Америки.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что американская сторона продолжит переговоры со своими канадскими партнерами с целью заключения сделки, которую смогли бы подписать все три страны.

Все три стороны подчеркивают важность НАФТА. На прошлой неделе было объявлено, что США и Мексика достигли двустороннего компромисса, что повышало шансы на достижение договоренности и с Канадой.

Дональд Трамп сообщил Bloomberg News, что любая сделка с Канадой будет «полностью на наших условиях». Позже он подтвердил эти слова, написав в «Твиттере»: «По крайней мере, Канада знает мою точку зрения».

Министр иностранных дел Канады Христя Фридлянд заявила: «Нам нужна хорошая сделка, а не просто сделка, и мы согласимся только на сделку, которая будет хороша для Канады».

Во время выступления в штате Северная Каролина в пятницу президент Трамп вновь упрекнул Канаду, сказав: «Я люблю Канаду, но они наживались на нашей стране на протяжении многих лет».