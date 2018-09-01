Матеуш Моравецкий: Защитники Вестерплатте вдохновляли других солдат 1.09.2018, 19:13

Сегодня в Польше вспоминают начало Второй мировой войны.

У памятника Защитникам побережья на Вестерплатте прошли торжества по случаю 79-й годовщины начала Второй мировой войны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, маршалы Сейма и Сената, руководители Бюро национальной безопасности, министерства обороны и министерства внутренних дел и администрации, мэр Гданьска, священнослужители и ветераны приняли участие в торжественных церемониях на Вестерплатте, куда пришелся немецкий удар 1 сентября 1939 года, сообщает «Радио Польша».

Во время своего выступления Матеуш Моравецкий напомнил, что соотношение сил было 1 к 15. «Сообщение о том, что Вестреплатте держит оборону добавляло сил защитникам на всех других фронтах и полях боя в сентября 1939 года», - заявил премьер.

Также о роли обороны Вестерплатте напомнил Митрополит Гданьский Архиепископ Славой Лешек Глудзь: «Здесь началась Вторая мировая война, здесь кровью польских солдат была написана первая страница следующего раздела борьбы за независимость».

Во время торжества была прочитана межрелигиозная молитва, проведена перекличка павших солдат, произведен залп. Члены государственной делегации возложили венки и букеты цветов к памятнику Защитников побережья.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Ровно в 4.47 Вестерплатте – полуостров на польском побережье Балтийского моря под Гданьском – был атакован выстрелом немецкого броненосца «Шлезвиг-Гольштейн». Несмотря на атаки с моря, суши и воздуха польские войска до 7 сентября 1939 года держали оборону полуострова.