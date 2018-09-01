Шесть cериалов осени, которые все ждут 1.09.2018, 19:19

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Кадр из сериала "Майя МС"

Самые ожидаемые новинки мира киноиндустрии.

Свой список самых ожидаемых сериалов осени представляет «Новое время».

Майя МС

Релиз: 4 сентября

В начале сентября на экраны выходит криминальная драма Майя МС — спин-офф Сынов анархии, самого рейтингового проекта FX.

Действие сериала разворачивается спустя два года после событий Сынов анархии.

Главным героем станет Иезекииль ИЗет Рейес, бывший “мажор”, который недавно вышел из тюрьмы.

Он намерен вступить в мотоклуб Майя МС и обновить свою преступную репутацию. Наркокартели, кланы, перестрелки — любители экшн-сцен точно будут в восторге.

Шучу

Релиз: 9 сентября

Наконец-то самый известный комик современности Джим Керри порадует фанатов новой ролью. В сентябре выходит премьера от Showtime — трагикомедия Шучу. Режиссером телефильма выступил Мишель Гондри, ранее снимавший Керри в Вечном сиянии чистого разума.

Актер сыграет роль звезды детских передач, на первый взгляд веселого и беззаботного Мистера Пиклза. В реальной жизни Джеффа происходит настоящая катастрофа — его брак на грани разрыва. Как при таких обстоятельствах ему оставаться жизнерадостным и продолжать веселить тысячи детишек?

Маньяк

Релиз: 21 сентября

Маньяк — одна из главных телепремьер осени. Все благодаря касту и нетривиальному сюжету. Главные роли исполнили оскароносные Джона Хилл и Эмма Стоун. Сюжет сериала основан на одноименном норвежском комедийном телефильме 2014 года.

В центре истории парень Оуэн Милгрим и девушка Энни Лендсберг. Они оба согласились протестировать новое фармацевтическое средство, создатели которого обещали им справиться с душевными расстройствами. Энни переживает непростые отношения с близкими, а Оуэну поставили диагноз шизофрения. Молодые люди надеются, что лекарство излечит их, поэтому не переживают о последствиях. Но, как известно, у каждого средства есть свои побочные эффекты.

Хороший коп

Релиз: 21 сентября

Еще одна ожидаемая премьера уже от Netflix, Хороший коп, попытается поднять вечную проблему — отцов и детей.

Тони — беспринципный экс-полицейский Нью-Йорка. Он привык решать дела по-своему, обычно нарушая правила. У Тони есть сын, который пошел по стопам отца и выбрал профессию детектива. Это, пожалуй, единственное общее между ними. Тони-младший предпочитает строго следовать инструкциям. Комичность ситуации добавляет то, что отец и сын живут вместе. А вскоре им вовсе предстоит стать напарниками.

Романовы

Релиз: 12 октября

Создатель Безумцев Мэттью Вайнер взялся за новый проект, релиз которого состоится уже в октябре. Романовы будет состоять из восьми независящих друг от друга эпизодов. Каждый — о людях, которые считают себя потомками российской царской династии.

По словам Уайнера, телешоу не будет о российской истории. Его задача — показать, как люди чувствуют связь с предками. “На данном историческом этапе люди ищут связи со своими корнями. И для меня сюжет этого сериала отвечает на вопрос: кто мы такие и кем мы себя считаем?” — говорит шоураннер.

Возвращение домой

Релиз: 2 ноября

В ноябре на экраны выйдет сериал от Amazon Возвращение домой, где главную женскую роль сыграла Джулия Робертс. Режиссером проекта стал Сэм Эсмейл, автор хитового проекта Мистер Робот.

Хайди работает социальным работником в секретной правительственной организации. Она помогает солдатам, которые только что вернулись с войны, адаптироваться к нормальной жизни. Будущий успех проекта также определяет то, что его уже продлили на второй сезон. Интересно, что все истории солдат, которые будут рассказаны в сериале, основаны на реальных событиях.