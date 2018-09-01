Минчане: Почему Лукашенко набирает в правительство таких людей? 11 1.09.2018, 19:30

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К проблемам коррупции в правительстве добавилось и пьянство.

Сегодняшние перестановки в правительстве Александр Лукашенко объяснил чуть ли не антиалкогольной кампанией среди чиновников: «Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления правительства. Хочу сказать, что это еще не конец […]. Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно [в отставку], за воротник закладывали порядком», пишет сайт телеканала «Белсат».

Правда, выпивать и ходить в баню чиновникам можно, признался Лукашенко, главное - знать меру. Ведь, если хорошо выпил, ты уже не руководитель: на следующий день только и думаешь, где и как бы опохмелиться. Впрочем, со старой гвардией, которая, как оказалось, не только не спасалa отечественную экономику, но еще и регулярно закладывала за воротник, Лукашенко не прощается - уволенным чиновникам уже ищут новое место работы. Журналисты спросили на улицах Минска, почему к одной проблеме правительства - коррупции - добавилось и пьянство:

«Для всех уже привычка все грести под себя»

«Как мне один человек сказал: надо, чтобы сюда пришел ледниковый период»

«Все идет из головы»

«Это проблема самого Лукашенко, что он таких людей набирает», - говорят минчане.