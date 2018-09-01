Cергей Корниленко о вызовах в сборную: Я свой выбор сделал 1.09.2018, 19:47

Сергей Корниленко

Белорусский нападающий рассказал о планах на ближайшее будущее.

Белорусский нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал победу команды в матче против "Анжи" (1:0), в котором он забил победный гол, пишет "Прессбол".

- Любая игра тяжелая. Тем более, мы играли с нашими прямыми конкурентами. Вдвойне тяжело, потому что дома, при наших болельщиках, и не имеем права играть плохо.

Поддержка сумасшедшая, стадион великолепный, хотелось одержать первую победу на нашем уже родном стадионе. Спасибо всем, кто пришел на стадион. Мы их поддержку чувствовали с первой до последней минуты.

В матче с "Оренбургом" ты получил повреждение. Насколько беспокоит сейчас?

- Повреждение не слишком серьезное, больше неприятное. Оно доставляло некий дискомфорт, чтобы быть готовым на 100 процентов. Надеюсь, пауза на матчи сборных позволит почувствовать себя на 100%.

- Чем планируешь заниматься в выходные?

- У команды выходные, а мне нужно ехать на очередную сессию по поводу учебы на тренера. В декабре экзамен, надеюсь получить категорию А.

- В сборную не зовут?

- Зовут, поступают звонки, но решил сосредоточиться на выступлениях за "Крылья". Тяжело в 35 лет разрываться на два фронта, я свой выбор сделал.

- Как удалось выиграть борьбу у Маркелова на угловом? Вы оба даже не выпрыгнули.

- Перед игрой разговаривал с женой. Она сказала, что ее на стадионе не будет и попросила забить, - цитирует футболиста Rusfootball.