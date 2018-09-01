Cергей Корниленко о вызовах в сборную: Я свой выбор сделал
- 1.09.2018, 19:47
Белорусский нападающий рассказал о планах на ближайшее будущее.
Белорусский нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал победу команды в матче против "Анжи" (1:0), в котором он забил победный гол, пишет "Прессбол".
- Любая игра тяжелая. Тем более, мы играли с нашими прямыми конкурентами. Вдвойне тяжело, потому что дома, при наших болельщиках, и не имеем права играть плохо.
Поддержка сумасшедшая, стадион великолепный, хотелось одержать первую победу на нашем уже родном стадионе. Спасибо всем, кто пришел на стадион. Мы их поддержку чувствовали с первой до последней минуты.
В матче с "Оренбургом" ты получил повреждение. Насколько беспокоит сейчас?
- Повреждение не слишком серьезное, больше неприятное. Оно доставляло некий дискомфорт, чтобы быть готовым на 100 процентов. Надеюсь, пауза на матчи сборных позволит почувствовать себя на 100%.
- Чем планируешь заниматься в выходные?
- У команды выходные, а мне нужно ехать на очередную сессию по поводу учебы на тренера. В декабре экзамен, надеюсь получить категорию А.
- В сборную не зовут?
- Зовут, поступают звонки, но решил сосредоточиться на выступлениях за "Крылья". Тяжело в 35 лет разрываться на два фронта, я свой выбор сделал.
- Как удалось выиграть борьбу у Маркелова на угловом? Вы оба даже не выпрыгнули.
- Перед игрой разговаривал с женой. Она сказала, что ее на стадионе не будет и попросила забить, - цитирует футболиста Rusfootball.