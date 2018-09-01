Солидарность белорусов помогла семье из Лоева вернуть 3-месячного Максима 2 1.09.2018, 20:08

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Неравнодушные люди перечислили семьи деньги.

31 августа Алесе Фоминых и Андрею Ковзику в Лоева вернули 3-месячного Максима. Малыша в приют забрало государство — из-за бедности родителей. После статьи на Свабодзе неравнодушные организации и белорусы помогли семье. Требования комиссии по делам несовершеннолетних — отремонтировать дом, провести воду, заменить газовую плиту, запасти дров были выполнены.

«В четверг была комиссия. Все проверили, сказали, что мы молодцы — выполнили все требования. Обещали отдать Максима. Он был в приюте в Гомеле. Вчера, 31 августа, сына нам привезли», — рассказала Алеся Фоминых.

Семья очень благодарна всем белорусам, которые не остались равнодушными, морально и материально помогли им.

Напомним, 34-летняя Олеся Фоминых родила первенца 10 мая. Беременность была нелегкой, женщина много времени проводила по больницам. После рождения у Максима обнаружили порок сердца, поэтому сына с мамой оставили в больнице. Дома в Лоеве он до сих пор не был. Сначала — из-за болезни, потом ребенка забрали в приют по решению комиссии по делам несовершеннолетних Лоевского райисполкома.

Причинами изъятия Максима чиновники назвали то, что его отец злоупотреблял алкоголем, в доме — антисанитария, запущенный огород, минимальный запас детской одежды, посуды. Чиновники прописали в решении, что родители «своим поведением лишают ребенка минимальных социальных благ, необходимых для полноценного развития», в семье «отсутствует какой-либо доход», нет водопровода.

Алеся Фоминых объясняла журналистам, что до беременности работала уборщицей, имела зарплату 200 рублей. Гражданский муж временно не работал. Он попадал в поле зрения милиции за злоупотребление алкоголем. После рождения малыша Андрей прошел лечение от алкоголизма, устроился на работу.

Жительница Лоева признает, что жилищные условия не были в семье наилучшие, но причина этому — мизерные зарплаты, отсутствие работы в райцентре.

Молодую семью неоднократно посещали комиссии, которые требовали выполнения ряда условий. После замечаний чиновников Алеся с Андреем сделали небольшой ремонт, купили новую газовую плиту, переделали печку и дымоход — согласно с требованиями пожарных, заготовили дрова.

На проведение водопровода деньги перечислила благотворительная католическая миссия «Каритас-Милосердие». Обещает оказать помощь и общественное объединение Rotary Club Minsk Сity. Они в ближайшее время посетят семью — привезут необходимые вещи для матери и ребенка.

Неравнодушные белорусы перечислили семьи деньги.

Правозащитник Леонид Судаленко помог Олеси Фоминых составить жалобу председателю Лоевского райисполкома на действия чиновников.