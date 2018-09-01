В Вашингтоне прощаются с сенатором Маккейном: онлайн-трансляция 1 1.09.2018, 20:13

На церемонии выступили экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

24 августа 2018 года семья Джона Маккейна распространила в СМИ заявление о его отказе от дальнейшего лечения. Сенатор умер 25 августа в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. Его похоронят 2 сентября на территории военной академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), сообщает «Гордон».

1 сентября в национальном соборе в Вашингтоне проходит национальная прощальная служба, посвященная жизни сенатора-республиканца Джона Маккейна. В службе принимают участие семья сенатора, друзья, коллеги, сотрудники Конгресса, а также американские и международные лидеры. На церемонии выступили экс-президенты США Джордж Буш – младший и Барак Обама. Global News ведет трансляцию с места событий.