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Президент КХЛ: Белорусы не являются легионерами

  • 1.09.2018, 20:17
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко cослался на принятый в России закон.

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что у белорусских хоккеистов в лиге уже нет статуса легионеров.

"Есть ли ясность со статусом белорусов? Закон принят, мы его будем выполнять. Лига международная, но зарегистрирована на территории России и обязана выполнять законы РФ. Думаю, у них уже нет статуса легионеров, закон принят, наш регламент позволяет это моментально сделать", – передает слова Чернышенко корреспондент "Чемпионата".


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