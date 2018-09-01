YouTube назвал 10 главных треков уходящего лета 1.09.2018, 20:35

На основе подборки можно составить настоящее пособие по музыкальной географии.

Видеохостинг составил подборку клипов, популярных среди пользователей во всем мире. Плей-лист получился настолько разнообразным, что на его основе можно составлять пособие по музыкальной географии, пишет style.rbc.ru.

Исполнители из Пуэрто-Рико, Южной Кореи, Индии, Великобритании и США оказались в списке летних хитмейкеров. Главной песней сезона стала Girl Like You от Maroon 5 и Cardi B. В клипе снялись актрисы Галь Гадот, Милли Бобби Браун, ведущая комедийных шоу Эллен Дедженерис и другие.

На второй строчке — песня Te Bote от пуэрториканского исполнителя Casper. Его земляк Daddy Yankee также вошел в рейтинг, попав на седьмое место с треком Dura.

Тройку лидеров замкнула композиция южнокорейской группы BLACKPINK. В списке также встречается песня индийских исполнителей Ikka Singh, Dhvani Bhanushali и Neha Kakkar под названием Dilbar. Зрелищное видео, снятое в духе голливудских боевиков, пользователи посмотрели 195 млн раз.

На десятом месте расположился клип на песню Эда Ширана Perfect, который снимался на курорте в Альпах, среди снегов и новогодних украшений. Тематика не соответствует летнему зною, однако поклонники английского музыканта не смогли пройти мимо проникновенной лирики.