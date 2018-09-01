Владимир Владимирович, почему вы так стыдливо отвели взгляд в сторону? Телеграм-канал "Запретное мнение"

1.09.2018, 20:42

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Кому выгодно убийство Захарченко.

А теперь спокойно сопоставим ряд фактов:

1) В дни Чемпионата Мира по футболу Правительство РФ начинает, незаметно для населения, проводить карательную пенсионную реформу.

2) Население РФ отходит от футбольного безумия и категорически не принимает карательную пенсионную реформу.

3) Путин решает самостоятельно спасти ситуацию, идет на амбразуру и объявляет в прямом (как выяснится позже - в "кривом") эфире о необходимости проведения данной реформы.

4) Население все равно не принимает карательную пенсионную реформу, да вдобавок начинает ненавидеть не только Правительство, но и Президента.

5) У кремлёвских чекистов остается лишь 2 пути: революция или война.

6) Происходит убийство лидера проеремлевских боевиков, которое грозит привести к обострению конфликта, то есть новой войной.

Так кому выгоднее всех было сегодняшнее убийство пана Захарченко? Владимир Владимирович, почему вы так стыдливо отвели взгляд в сторону?

Обострение конфликта

Лидеры террористического образования ДНР, вполне предсказуемо, даже не попытавшись провести расследование убийства Захарченко - обвинили во всём Украину. Раз - и всё.

Попутно начались фейковые вбросы о якобы мчащихся со стороны Киева танках и подготовке Порошенко к масштабной войне.

О чем это говорит - очевидно.

Чекистский режим Путина, стремительно теряющий рейтинг после принятия сразу ряда непопулярных мер, принял решение в Кремле - отвлечь население РФ от реформ с помощью обострения конфликта с Украиной. Тот самый "План Б", о котором мы уже писали.

Телеграм-канал "Запретное мнение"