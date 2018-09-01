Видеофакт: В Жлобине на мосту произошла страшная авария 1.09.2018, 20:55

По предварительной информации виновник аварии был пьян.

1 сентября в одиннадцатом часу в Жлобине на мосту произошло крупное ДТП. Видео прислал читатель портала mogilev.online Сергей Бойко.

Произошло лобовое столкновение, водитель автомобиля «Гольф» погиб, ребенка-пассажира госпитализировали.

По предварительной информации виновник аварии был пьян и вылетел на встречку, где дедушка ехал с внуком, которому 4 года. Ребенок жив, но травмирован. Ожидается дополнительная информация по произошедшему.