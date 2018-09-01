В Стамбуле открылся Собор Константинопольской церкви, на котором рассмотрят автокефалию для Украины 6 1.09.2018, 21:24

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Собор продлится до 3 сентября.

Архиерейский собор Константинопольской церкви планирует рассмотреть вопрос предоставления томоса Украине 2 сентября.

В Стамбуле начался Архиерейский собор Константинопольской церкви, главной темой которого является предоставление Украинской православной церкви автокефалии, пишет "Громадське". На Собор прибыли более ста епископов со всего мира. Его открыл вселенский патриарх Варфоломей.

Собор продлится до 3 сентября, а вопрос Украины планируют рассмотреть во второй половине дня 2 сентября. Если большинство иерархов поддержит идею предоставления автокефалии Украине, для предоставления томоса Киеву не будет никаких процедурных преград.

После консультаций с епископами со всего мира Константинопольский патриархат может окончательно определить сроки предоставления томоса о независимости Украинской православной церкви. В июне 2016 года Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой издать томос – указ об автокефалии православной церкви в Украине.