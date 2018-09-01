В Беларуси заработала «база тунеядцев» 3 1.09.2018, 21:36

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Пока что список занятых в экономике работает в тестовом режиме.

Власти вводят новую электронную «услугу» — в онлайн-режиме передавать данные о занятом в экономике населении. Новая электронная услуга будет бесплатной, воспользоваться ей смогут как госорганы, так и другие организации, которые должны будут подавать данные о занятых в экономике, сообщает tut.by.

Пока что база список занятых в экономике работает в тестовом режиме.

С помощью программы, разработанной по заказу Министерства труда, белорусские госорганы и коммерческие организации с сентября будут передавать информацию о своих сотрудниках.

В частности, государству нужно будет передать имена занятых работников, их паспортные данные, а также информацию о месте регистрации.

В течение трех месяцев Минтруда рассчитывает таким образом создать список белорусов, занятых в экономике. Вероятнее всего, не попавшие в список граждане будут автоматически считаться не занятыми, то есть, теоретически относящимися к категории «тунеядцев».

Получить доступ к «услуге» смогут все госорганы, для этого нужно заключить соответствующий договор, организовать канал связи с пропуском не менее 1 Мб/с, а также приобрести сертификат управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи.

Напомним, что согласно декрету №1 Лукашенко поручил чиновников создать базу незанятых в экономике белорусов в рамках обновленного декрета против «тунеядцев». Предполагается, что люди, которые не задействованы в экономике, будут в полном объеме оплачивать предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.

Попытки властей реализовать декрет №3 «о тунеядцах» привели в 2017 году к массовым акциям протеста в городах Беларуси.